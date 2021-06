USA TODAY nomme Laura Trujillo rédactrice en chef de Life, Entertainment

Laura Trujillo, ancienne rédactrice en chef de Cincinnati Enquirer et Arizona Republic de USA TODAY Network, a été nommée rédactrice en chef de Life and Entertainment à USA TODAY.

Pour Trujillo, l’essence du journalisme sur des questions allant du bien-être aux films et à la télévision va au-delà des gros titres.

« La vie et le divertissement sont des lieux si importants où nous pouvons connecter les gens à travers une grande narration qui reflète la diversité de notre pays », a-t-elle déclaré.

Trujillo faisait partie d’une équipe qui a été récompensée en tant que finaliste du prix Pulitzer en 2012 pour sa couverture de la fusillade qui a fait six morts et 13 blessés, dont la représentante américaine Gabrielle Giffords.

Trujillo a également écrit un livre pour Random House sur la parentalité et une recherche de réponses après le suicide de sa mère, une histoire qu’elle a racontée à USA TODAY en 2018. Le livre devrait être publié au printemps 2022. responsable des communications pour Fifth Third Bank.

« Laura est une journaliste exceptionnelle, une penseuse créative et une conteuse douée. Nous sommes ravis qu’elle rejoigne notre équipe », a déclaré Nicole Carroll, rédactrice en chef de USA TODAY.

Prix ​​Pulitzer 2021 :Indianapolis Star d’USA TODAY Network remporte Pulitzer

Résultats du premier trimestre :Les revenus de Gannett chutent mais les abonnements numériques augmentent dans un «début très encourageant» pour l’année

En tant que rédactrice en chef pour la vie et le divertissement, Trujillo succède à Alison Maxwell, qui a récemment quitté USA TODAY pour devenir rédactrice en chef de SurvivorNet.

Trujillo a déclaré qu’elle était impatiente de travailler en étroite collaboration avec les autres publications du réseau USA TODAY, qui comprend plus de 250 quotidiens et plusieurs centaines d’hebdomadaires.

« Il n’y a aucune autre organisation de presse avec ses ressources et son talent à travers le pays, vivant souvent dans les communautés sur lesquelles nous écrivons », a-t-elle déclaré. « Nous n’écrivons pas en tant qu’étrangers, mais en tant que personnes qui comprennent les problèmes, les personnes, les communautés.

La rédactrice en chef adjointe Kim Willis et Andrea Mandell, qui a été promue rédactrice en chef adjointe après avoir précédemment occupé le poste de rédactrice en chef du divertissement sur la côte ouest, rejoignent l’équipe de direction du personnel Life and Entertainment.

« Avec la passion de Laura pour la narration, la vie et l’actualité du divertissement – ainsi que le leadership de Kim et Andrea – c’est une équipe incroyablement talentueuse pour diriger notre couverture afin d’aider à informer, divertir et guider nos lecteurs », a déclaré Kristen Go, rédactrice en chef de News. et initiatives.

Vous pouvez suivre le journaliste de USA TODAY Nathan Bomey sur Twitter @NathanBomey et abonnez-vous à notre newsletter gratuite Daily Money ici pour des conseils sur les finances personnelles et des nouvelles commerciales du lundi au vendredi matin.