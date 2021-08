Les USA TODAY High School Sports Awards, le plus grand programme de reconnaissance du sport au lycée du pays, célèbrent les meilleurs sports au lycée dans les villes et les États du pays ! Les 104 programmes de récompenses locaux, régionaux et à l’échelle de l’État se termineront par une cérémonie de remise des prix nationale qui débutera à 20 heures le jeudi 5 août. L’émission sera animée par les légendaires Michael Strahan et Rob Gronkowski, et comprendra certains des meilleurs du passé. et présenter des talents du sport professionnel en tant qu’invités vedettes.

Les étudiants-athlètes présentés dans l’émission comprennent les athlètes gagnants de l’année de chaque État participant dans plus de 20 sports scolaires. Parmi ces lauréats, trois finalistes seront mis en évidence dans l’émission, puis nous révélerons enfin le meilleur athlète du pays pour chaque sport. Découvrez les gagnants de chaque État et combien de récompenses nationales votre État réclame ! Montrez votre fierté d’État et célébrez les gagnants comme ils l’ont annoncé. Votre soutien fera partie du flux social national lorsque vous utiliserez le hashtag #USATODAYHSSA.