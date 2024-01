USA Hockey impose la protection du cou aux jeunes joueurs après la mort d’Adam Johnson par lacération

USA Hockey rend obligatoire la protection contre les lacérations du cou pour tous les joueurs de moins de 18 ans, le dernier développement dans le sillage de la décès d’un joueur en Angleterre du patin au cou qui a relancé le débat sur les équipements anti-coupures dans le sport.

La nouvelle règle entre en vigueur le 1er août, un calendrier qui prend en compte les retards dans la chaîne d’approvisionnement et la production des protège-cou. La décision annoncée dimanche intervient trois mois après L’Américain Adam Johnson décédé après avoir porté une lame de patin au cou lors d’un match dans le Ligue de hockey sur glace élite.

La Fédération Internationale de Hockey sur Glace a depuis mandaté des protège-nuques pour les joueurs de tous niveaux lors des tournois qu’elle organise.

La décision de USA Hockey intervient après que son congrès a approuvé le mandat, qui inclut également les officiels sur glace de moins de 18 ans et tous les joueurs de 19 ans au niveau garçons, filles ou junior, lors de sa réunion annuelle. L’organisme directeur du sport aux États-Unis a également déclaré qu’il recommandait fortement aux adultes de porter une protection cervicale.

“Je sais que dans toute notre organisation, l’opinion majoritaire était que le moment était venu de modifier nos règles relatives à la protection contre les lacérations du cou”, a déclaré le directeur exécutif de USA Hockey, Pat Kelleher. “Nous sommes également encouragés par le fait que l’industrie du hockey s’engage à continuer à travailler pour améliorer les produits résistants aux coupures qui protègent les joueurs afin de contribuer à créer un environnement de jeu le plus sûr possible.”

Hockey junior américain a également été frappé par une tragédie sur la glace ces dernières années. Teddy Balkind, joueur du lycée du Connecticut, 16 ans, est décédé il y a deux ans d’un patin coupé au cou lors d’un match.

USA Hockey recommande depuis longtemps des chaussettes, des manches et des sous-vêtements résistants aux coupures, ainsi qu’une protection du cou. Son conseil d’administration a demandé en novembre au comité des équipements de sécurité et de protection d’entamer le processus de recommandation de modifications potentielles aux règles sur la protection contre les lacérations du cou.

“La sécurité est toujours au premier plan de nos conversations et l’action de notre congrès aujourd’hui le reflète”, a déclaré le président de USA Hockey, Mike Trimboli. « Nous apprécions le travail important accompli par notre comité sur l’équipement de sécurité et de protection, dirigé par le Dr Mike Stuart, et par les nombreux autres qui ont joué un rôle déterminant dans le processus d’évaluation global.

Stuart, lors d’un entretien téléphonique avec l’Associated Press à la fin de l’année dernière, a déclaré qu’il avait essayé de travailler sur ce sujet bien avant la mort de Balkind et Johnson.

“Depuis longtemps, je défends et j’essaie de travailler avec les entreprises sur des sous-vêtements efficaces et résistants aux coupures qui protégeraient ces zones anatomiques vulnérables”, a déclaré Stuart, faisant référence non seulement au cou mais aussi au haut du bras, au poignet et à la cuisse. et les régions de la cheville/tendon d’Achille. « Nous devons profiter de cette opportunité non seulement pour exiger ou imposer, mais aussi pour tester, certifier et proposer ces dispositifs qui sont non seulement efficaces mais confortables et ne restreignent pas cette amplitude de mouvement et ne sont pas prohibitifs. cher.”

La LNH n’a actuellement aucun mandat de ce type pour les joueurs. Fonctionnaires continuer à discuter du problème d’équipement résistant aux coupures, ce qui nécessiterait un accord entre la ligue et le syndicat.

Le défenseur Erik Karlsson, triple vainqueur du trophée Norris, a eu son Tendon d’Achille gauche tranché par une lame de patin lors d’un match de la LNH en 2013, une blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale et a mis fin à sa saison. Ailier Evander Kane manqué deux mois après avoir été coupé par un patin au poignet gauche.

___

Hockey AP : https://apnews.com/hub/hockey