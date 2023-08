USA’ & Coming Out Bisexual (Exclusif) – Hollywood Life

Paulie Calafiore a été éliminé lors de l’épisode du 17 août de Le défi : États-Unis après avoir affronté le septuple champion Johnny « Bananas » Devenanzio dans le cercle d’élimination. Cependant, avant d’être renvoyé chez lui, il a eu une conversation vulnérable avec Tori Deal sur sa sexualité, sortant publiquement comme bisexuel pour la première fois de sa carrière de télé-réalité. Dans une interview EXCLUSIVE avec HollywoodLa ViePaulie a admis que sortir dans la série était quelque chose avec lequel il se débattait depuis des années.

« Saison après saison, j’étais venu et j’avais toujours été si réticent à en parler », a expliqué Paulie. « Je me souviens des saisons précédentes, les producteurs disaient en quelque sorte: » D’où vient cette colère? Quelle est cette puce sur ton épaule et pourquoi semble-t-elle si agressive et passionnée ? » Et ça a toujours été sur le bout de ma langue, mais j’ai toujours travaillé autour de ça en disant simplement: ‘Oh, j’étais super compétitif et j’ai été choisi sur bla, bla bla. » Je n’ai jamais vraiment mis le doigt sur la tête.

Cependant, après « des années de thérapie », Paulie a déclaré qu’il était prêt à enfin avoir cette conversation cette saison après avoir pris quatre ans de congé de la série. « [I realized] c’est bien d’avoir cette conversation. Vous pouvez toujours être une bête et montrer un côté vulnérable parce que vous contrôlez si vous laissez quelqu’un utiliser une vulnérabilité contre vous à la fin de la journée », a-t-il expliqué. «Je pense qu’une fois que j’ai compris cela, c’était beaucoup plus facile pour moi. C’était comme… arrachons juste le pansement. Je vais le lâcher.

En fin de compte, Paulie était satisfaite de la façon dont son histoire était racontée. « Il est sorti exactement comme je le voulais et il a été livré comme je le voulais », a-t-il partagé. Mon cœur battait tout le temps, mais c’est là-bas maintenant et c’est un poids enlevé de mon dos et de ma poitrine.

Paulie sort avec un camarade Défi vétérinaire, Cara Maria Sorbello, depuis 2018. Alors que Cara n’était pas présente cette saison, Paulie a déclaré qu’elle espérait également revenir dans le futur. « Que nous soyons sur une saison en solo ou ensemble, nous sommes juste prêts », a-t-il partagé. « Nous sommes prêts à revenir et à dominer. Je pense que nous sommes également tous les deux dans une situation où nous ne cherchons pas à laisser certaines choses être prises trop personnellement de notre côté. Nous nous concentrons vraiment sur la sécurisation de nous-mêmes en tant que deux des joueurs les plus dominants pour jouer au jeu, mais aussi en tant que couple, le couple le plus dominant jamais sorti de cette émission.

Lisez plus de notre interview avec Paulie ci-dessous!

Pourquoi il était prêt à revenir après quatre ans d’absence : Pendant le temps libre, j’ai créé une entreprise et j’ai essayé pour les Jeux olympiques d’hiver, donc du point de vue du calendrier, cela n’a pas vraiment fonctionné dans la dernière partie des quatre années. C’était juste une question d’horaire. Ces deux premières années, j’ai dû un peu plus faire une pause en ce qui concerne certaines choses que je me suis faites, essentiellement, pour me retirer de Folie totale et Agents doubles. Ensuite, tenez compte de la propagation de ces saisons par COVID… ce n’était qu’une seule saison filmée par an. Mais j’ai finalement pu tout régler et j’étais prêt à revenir pour cela.

Pourquoi il était prêt à réparer les clôtures avec Josh [Martinez] et Johnny Bananas après des rivalités précédentes : C’était quatre ans et même s’il y avait beaucoup d’animosité et de haine, c’est une de ces choses où vous entrez et c’est un nouveau départ. Le fait que nous soyons dans une équipe et que nous soyons dans une pièce ensemble m’a certainement aidé à réparer cela. Vous ne voulez pas vraiment être cette personne qui s’accroche à trop de choses et vous empêche d’atteindre cet objectif ultime. Mon but ultime est de gagner. Si je me concentre sur eux, je ne me concentre pas sur la victoire.

Je suis donc arrivé avec cet état d’esprit et j’ai pu être dans cette position médiane et en quelque sorte comprendre où les gens mentaient et être capable de comprendre les choses plus rapidement que je ne l’aurais fait si je me concentrais uniquement sur si Johnny et Josh essayaient pour me faire sortir. J’aurais raté certaines choses et n’aurais pas prêté attention à certaines conversations si ma garde était baissée.

Pourquoi il a commencé à travailler avec les vétérinaires avant son élimination : [When it started], j’étais en quelque sorte en train de voir où les jetons sont tombés. Je ne connaissais pas vraiment les gens du côté de CBS. Je connaissais les vétérans, mais je n’étais pas allié avec eux lors des saisons précédentes où nous avons joué. J’essayais de rouler au milieu aussi longtemps que je le pouvais, mais les gens de CBS me considéraient comme un concurrent, à juste titre. Les vétérinaires… il semblait qu’ils avaient un peu plus besoin de moi, c’est pourquoi j’ai commencé à me pencher de cette façon.

C’était effrayant de revenir. Je n’avais pas d’attaches. Ce n’est pas comme si j’étais là-bas avec des gens avec qui j’avais travaillé dans le passé. J’étais un peu seul sur une île. C’était difficile, mais j’aime ce défi. Si ce n’était pas pour le [random] Hopper, j’étais assis dans une assez bonne place. [I only got] trois voix sur toute une maison et je n’ai même pas été considéré une seule fois comme candidat pour être la personne là-bas. Donc si ce n’était pas pour ça [hopper] torsion, je pense que j’aurais vraiment pu faire une course.