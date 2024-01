USA Basketball nomme une poule de 41 joueurs pour l’équipe olympique masculine

LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant et Joel Embiid à la une une poule de 41 joueurs parmi lesquelles l’équipe olympique masculine américaine de basket-ball, composée de 12 joueurs, devrait être choisie.

La liste olympique sera nommée à l’approche des Jeux de Paris, qui s’ouvriront le 26 juillet. Le pool de joueurs est sujet à changement.

La poule sélectionnée par le directeur général de l’équipe nationale Grant Hill :

Bam Adebayo (Miami Heat)

Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers)

Paolo Banchero (Orlando Magic)

Desmond Bane (Memphis Grizzlies)

Scottie Barnes (Raptors de Toronto)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Ponts Mikal (Brooklyn Nets)

Jaylen Brown (Celtiques de Boston)

Jalen Brunson (New York Knicks)

Jimmy Butler (Miami Heat)

Alex Caruso (Chicago Bulls)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Anthony Davis (Lakers de Los Angeles)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

Anthony Edwards (Timberwolves du Minnesota)

Joël Embiid (76ers de Philadelphie)

De’Aaron Fox (Sacramento Kings)

Paul George (Los Angeles Clippers)

Aaron Gordon (Nuggets de Denver)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

James Harden (Los Angeles Clippers)

Josh Hart (New York Knicks)

Tyler Herro (Miami Heat)

Jrue Holiday (Boston Celtics)

Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Brandon Ingram (Pélicans de la Nouvelle-Orléans)

Kyrie Irving (Mavericks de Dallas)

Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies)

LeBron James (Lakers de Los Angeles)

Cam Johnson (Nets de Brooklyn)

Walker Kessler (Utah Jazz)

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Chris Paul (Golden State Warriors)

Bobby Portis (Milwaukee Bucks)

Austin Reaves (Lakers de Los Angeles)

Duncan Robinson (Miami Heat)

Jayson Tatum (Celtiques de Boston)

Derrick White (Celtiques de Boston)

Trae Young (Hawks d’Atlanta)

PBT : Qui fait partie de l’équipe olympique de 12 joueurs ?

James, 39 ans, qui a participé aux Jeux olympiques de 2004, 2008 et 2012, peut battre le record du plus vieux joueur olympique américain de basket-ball (Larry Bird, 35 ans, 1992).

James a choisi de sauter les Jeux de Tokyo et a également sauté les Jeux de Rio 2016 pour se reposer après avoir mené les Cavaliers de Cleveland à un titre NBA cette année-là.

Curry est la plus grande star du basket-ball américain à avoir encore participé aux Jeux olympiques. Son entraîneur des Golden State Warriors, Steve Kerr, est également l’entraîneur-chef de l’équipe nationale américaine. Kerr a succédé à Gregg Popovich après les Jeux de Tokyo.

Curry a laissé tomber les Jeux de Tokyo pour se reposer, a déclaré Kerr en 2021, et s’est retiré des Jeux olympiques de 2016 deux mois avant les Jeux, invoquant plusieurs raisons, notamment des blessures au genou et à la cheville.

Durant a mené les États-Unis en termes de points par match lors des trois derniers Jeux olympiques et, à Tokyo, a battu le record de points olympiques en carrière de Carmelo Anthony pour un Américain.

Le pool de joueurs comprend également le MVP en titre de la NBA Embiid, qui a annoncé en octobre que, s’il jouait aux Jeux olympiques, ce serait avec les États-Unis et non avec son Cameroun ou la France natale, qu’il semble également éligible pour représenter.

Draymond Green faisait partie des notables non nommés dans le pool de joueurs, mais lui et d’autres peuvent encore être ajoutés. Green et Durant étaient les seuls hommes à faire partie des équipes de Rio et de Tokyo.

Gardez à l’esprit qu’un joueur de chacune des deux dernières équipes olympiques a réussi sans faire partie du bassin de joueurs élargi initial.

Pour Tokyo, Keldon Johnson ne figurait pas sur la liste des 44 finalistes de février 2020 ni sur la liste mise à jour des 57 finalistes de mars 2021. Johnson a été ajouté à l’équipe une semaine avant les Jeux après les retraits de Bradley Beal (protocoles COVID-19) et Kevin Love (blessure).

Kyle Lowry a fait partie de l’équipe de Rio en 2016 sans figurer sur la liste des 30 finalistes nommés en janvier.

Les hommes américains ont remporté quatre titres olympiques consécutifs. À Tokyo, ils ont perdu pour la première fois au cours de cette série – en groupe contre la France – et sont revenus pour battre les Français 87-82 lors de leur match pour la médaille d’or le plus serré de l’ère Dream Team.

L’été dernier, une équipe américaine sans joueurs All-NBA ni anciens olympiens a terminé quatrième de la Coupe du monde FIBA, perdant trois matchs lors d’un championnat mondial pour la première fois depuis les Jeux olympiques d’Athènes en 2004.

Mardi également, USA Basketball a ajouté un autre match hors-concours pré-olympique à son calendrier – contre le Canada à Las Vegas le 10 juillet dans un match revanche du match pour la médaille de bronze de la Coupe du monde remporté par le Canada.

Dans les exhibitions annoncées précédemment, les États-Unis affronteront leur compatriote sud-soudanais, qualifié pour les Jeux olympiques, le 20 juillet, et l’Allemagne, championne du monde, le 22 juillet, tous deux à Londres.