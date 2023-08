USA Basketball a apporté son aide pour les entraînements de préparation à la Coupe du monde

Parmi les biens précieux que John Jenkins a accumulés au cours de sa carrière : une lettre manuscrite de l’ancien entraîneur de basket-ball américain Gregg Popovich pour son rôle dans l’équipe olympique de Tokyo, et une médaille d’or de ces jeux.

Sa médaille est une réplique. Son effort était bien réel. Et qui sait, un autre souvenir brillant pourrait lui arriver dans quelques semaines.

Dans le cadre de ses préparatifs pour les grands tournois de ces dernières années – comme la Coupe du monde, qui commence vendredi aux Philippines, en Indonésie et au Japon – USA Basketball a pris quelques joueurs supplémentaires pour aider aux entraînements et aux entraînements. Jenkins, Langston Galloway et Eric Mika étaient le trio qui a reçu l’appel pour ce voyage ; ils rentrent chez eux dimanche, un jour avant le départ des Américains pour Manille et leur course en Coupe du monde.

« D’avoir à nouveau cette opportunité, je n’ai jamais été aussi reconnaissant de ma vie que maintenant », a déclaré Jenkins.

Ce ne sont pas des gars de la rue qui ont été amenés pour s’attaquer aux nuls. Ne vous méprenez pas: ils pourraient tous être sur les listes de la NBA en ce moment. Galloway est apparu dans 452 matchs de la NBA avec sept franchises différentes. Jenkins est apparu dans 171 matchs avec cinq franchises. Mika a récolté six points et sept rebonds lors de son seul match NBA, plus que de tenir le coup une nuit où LeBron James et Anthony Davis faisaient partie de l’équipe adverse.

Ils faisaient partie des 52 joueurs, pour la plupart de la G League, que USA Basketball a amenés pour les 12 matchs de qualification – six équipes différentes ont été réunies pour jouer chacune des fenêtres de deux matchs qui ont fini par assurer aux Américains leur place dans le Coupe du monde.

« Les gens qui travaillent à USA Basketball, nous ne sommes que des espaces réservés, n’est-ce pas? » a déclaré Sean Ford, directeur de l’équipe nationale masculine de USA Basketball. « Mais il y a beaucoup de gens qui contribuent à faire de USA Basketball ce qu’il est. Et une fois que vous l’avez fait, vous possédez une partie de USA Basketball – et nous ne pouvons jamais avoir trop d’investisseurs. Donc, ils se sentent partie prenante. . »

Comme il se doit.

Personne n’a disputé plus de matchs de qualification pour la Coupe du monde que Galloway, qui a participé à 10 des 12 compétitions. Le soir où les Américains ont décroché la place en Coupe du monde en février, Galloway a mené la charge dans une victoire de 88-77 contre l’Uruguay avec 21 points – dont 11 d’affilée au quatrième quart pour aider à mettre la victoire de côté.

Ce sont des gars comme lui qui ont donné aux États-Unis une chance de remporter l’or cet été.

« Ce serait un énorme accomplissement », a déclaré Galloway, un pro qui jouera en Italie cette saison et qui possède sa propre ligne de chaussures – ETHICS, c’est ce qu’on appelle, avec l’une de ses dernières gouttes une chaussure dans les couleurs rouge, blanc et bleu du drapeau américain. « Les voir tout gagner, ce serait un grand moment pour moi, John, Eric. Nous les avons aidés à les amener ici. Maintenant, finissons le travail. »

Mika a été amené à travailler avec les grands noms de l’équipe américaine, comme Walker Kessler et Jaren Jackson Jr. Ce n’est pas non plus un hasard si USA Basketball a choisi trois joueurs pour rejoindre la liste des 12 joueurs lors du voyage ; cela a donné à l’équipe 15 pour la pratique, soit trois équipes de cinq.

« Cela en dit long sur leur caractère », a déclaré Kessler. « Ce sont des gars incroyables. De toute évidence, incroyablement talentueux. Eric est un grand joueur, un gars formidable, et cela en dit tellement qu’il voulait venir ici et faire partie de l’équipe et rendre l’équipe meilleure. »

Mika et Jenkins prévoient de revenir dans la liste G League Ignite cette saison à venir. Ils ont tous les deux utilisé à peu près les mêmes mots – comme « gratitude » envers Ford pour les avoir invités et « honneur » de pouvoir à nouveau porter les États-Unis sur leur poitrine sur un sol étranger.

« Cela m’a mis en pleine forme », a déclaré Mika, qui a demandé à ses coéquipiers de la Coupe du monde de signer son maillot officiel de l’équipe en souvenir. « Même si je n’ai pas eu des tonnes de répétitions à l’entraînement, j’en ai eu des tonnes après avec d’excellents entraîneurs, avec un excellent personnel, avec de grands joueurs. Cela m’a donné beaucoup de confiance, je me suis battu contre eux et je sais que je peux traîner avec ces chats. Je ne suis pas ces gars-là, je ne suis pas à leur niveau, mais je peux jouer avec eux. Je ne pense pas avoir raté ma fenêtre pour revenir en NBA.

L’équipe s’envole pour Manille lundi. D’ici là, Jenkins, Galloway et Mika seront à la maison – prêts à chercher de l’or. Et quand USA Basketball appellera à nouveau, comme ce sera probablement le cas, ils viendront tous en courant pour faire partie de la suite.

« Un mentor m’a dit de toujours servir les autres », a déclaré Jenkins. « C’est mon but. … Mon rôle est un peu différent, mais je pense toujours que c’est assez précieux. »

Reportage de l’Associated Press.

