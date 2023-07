US Women’s Open: Nasa Hataoka envisage son premier majeur après le troisième tour 66 | Charley Hull garde de faibles espoirs vivants | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la troisième ronde de l’US Women’s Open à Pebble Beach.

La Japonaise Nasa Hataoka a surmonté des conditions venteuses pour produire un tour de 66 sans bogey à l’US Women’s Open et se rapprocher de son premier championnat majeur.

Hataoka a subi une défaite lors de deux tournois majeurs – dont l’US Women’s Open en 2021 – mais elle entre dans le tour final à Pebble Beach avec un tir d’avance sur Allisen Corpuz après avoir affiché le score le plus bas du tournoi jusqu’à présent.

Aucun des rivaux de Hataoka n’a réussi à briser 70 au troisième tour, Corpuz laissant tomber un tir derrière elle après un bogey au dernier trou.

Le leader du deuxième tour Bailey Tardy et le Sud-Coréen Hyo Joo Kim entrent dans le dernier tour deux coups derrière, avec un autre duo coréen – Jiyai Shin et Hae Ran Ryu – les seuls autres à terminer sous la normale, deux autres derrière.

Le huitième de finale de Hataoka a été le plus bas du tournoi jusqu’à présent

Faisant référence à sa déception de 2021, Hataoka a déclaré: « J’ai encore ce tout dernier jour à attendre. Bien que les circonstances puissent être différentes, je pense que certains éléments sont toujours les mêmes qu’il y a deux ans.

« En d’autres termes, je dois parcourir tous ces 18 trous, discuter avec mon caddie et déterminer ce qui est le mieux pour moi, et profiter de ma journée de demain. »

L’Anglaise Charley Hull a maintenu ses faibles espoirs après être passée sous la normale avec deux birdies sur les neuf premiers, mais elle a laissé tomber deux coups avant qu’un birdie sur le dernier ne la ramène à la maison en 71.

Hull est à égalité au septième rang à égalité avec l’Américaine Angel Yin, à sept coups de la tête et un devant un groupe comprenant la sensation recrue Rose Zhang – qui a gagné lors de ses débuts professionnels plus tôt cette saison – et l’ancienne n ° 1 mondiale Minjee Lee d’Australie.

Hull a déclaré: « J’ai parfois du mal à me concentrer sur le parcours de golf, donc tout comprendre, regarder les vues, aide beaucoup. J’apprécie vraiment ça là-bas.

« Sur ce terrain de golf, tout peut arriver. J’aime quand c’est difficile – quand les choses se corsent, les difficultés s’enchaînent. C’est ce que mon père me disait toujours. »

L’Irlandaise Leona Maguire est revenue à deux au-dessus en incluant deux doubles bogeys dans un 75, avec l’Angleterre Bronte Law à égalité pour la 14e place, un tir plus loin après sa ronde de 72.

L’amateur irlandais Aine Donegan a tiré un troisième tour 75 après qu’un neuf sur le huitième ait déraillé trois premiers birdies, mais est resté juste à l’intérieur du top 20 sur quatre plus.

