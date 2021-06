US Women’s Open : les espoirs européens cherchent à prolonger la série des premiers champions majeurs | Actualités golfiques

Mel Reid est l’une des espoirs européens en quête d’une première victoire majeure à l’US Women’s Open

La grande saison féminine se poursuit cette semaine à l’US Women’s Open, sur un parcours de golf emblématique, où plusieurs joueuses européennes viseront à poursuivre la course des premières gagnantes.

Seuls trois des 15 tournois majeurs les plus récents n’ont pas été remportés par un premier champion majeur, tandis que 12 des 14 derniers Opens féminins des États-Unis ont été le premier titre majeur du vainqueur, sans aucune raison de suggérer que le record ne continuera pas ainsi. semaine au Club Olympique.

Le trio européen Georgia Hall, Pernilla Lindberg et Sophia Popov ont tous remporté leurs titres majeurs au cours des dernières saisons, bien qu’Annika Sorenstam reste actuellement la seule joueuse européenne de ce siècle à avoir remporté la plus ancienne majeure du golf féminin.

Sophia Popov a remporté l’Open féminin AIG 2020 au Royal Troon

Pourrait-on voir un joueur européen célébrer un succès majeur cette semaine à San Francisco ? Nous regardons certains de ceux qui sont en action dans l’espoir d’obtenir une première victoire majeure…

Carlota Ciganda est l’européenne la mieux classée au classement mondial sans titre majeur, la n ° 29 mondiale étant toujours à la recherche d’un titre sur le circuit de la LPGA depuis 2016 après avoir enregistré un seul top 10 sur ses huit départs jusqu’à présent cette saison.

Carlota Ciganda est susceptible de figurer à nouveau pour l’équipe d’Europe à la Solheim Cup en septembre

L’Espagnole possède huit top-10 dans les majeures, dont une égalité pour la cinquième (2017) et une troisième en solo (2018) en neuf départs à l’US Women’s Open, bien qu’elle ait raté la coupe lors du concours de l’année dernière à Houston.

Mel Reid arrive en Californie après une semaine solide lors du premier match de Bank of Hope LPGA, où elle a éliminé Hannah Green et sa coéquipière de la Solheim Cup Azahara Munoz avant d’être éliminé en huitièmes de finale par Minjee Lee.

Vivez l’Open de golf féminin des États-Unis Vivre de

Reid a enregistré sa première victoire sur le LPGA Tour dans le ShopRite LPGA Classic 2020, après avoir remporté six fois le Ladies European Tour, la femme de 33 ans cherchant maintenant à améliorer son record de l’US Women’s Open qui l’a vue rater la coupe en quatre de ses cinq dernières apparitions.

Un autre espoir anglais est le coéquipier de Reid à la Solheim Cup Charley Hull, qui est toujours à la poursuite d’un premier titre sur le circuit de la LPGA depuis sa victoire décisive au championnat du groupe CME en 2016.

Charley Hull est l’un des quatre joueurs anglais sur le terrain cette semaine

Le meilleur résultat majeur du numéro 39 mondial reste une part de la deuxième place à l’ANA Inspiration 2016, tandis que le point culminant des six précédentes apparitions de Hull à l’US Women’s Open a été une 10e place à égalité lors du concours 2018 à Shoal Creek.

Jodi Ewart Shadoff a posté deux classements consécutifs dans le top cinq lors des deux premiers événements de l’arrêt forcé du coronavirus l’été dernier, bien que l’Anglaise n’ait pas pu enregistrer un top 10 sur le circuit de la LPGA depuis lors.

Jodi Ewart Shadoff sera à la recherche d’un retour en forme en Californie cette semaine

Ewart Shadoff a terminé deuxième à l’AIG Women’s Open 2017 et a décroché une part de la quatrième place lors de sa première apparition à l’US Women’s Open en 2013, mais la triple joueuse de la Solheim Cup est toujours à la recherche d’une première victoire en tournoi sur le sol américain.

Aucun Européen n’a célébré plus de succès au cours des 12 derniers mois que le vainqueur de l’Ordre du mérite du Ladies European Tour Emily Kristine Pedersen, qui a suivi une victoire au Czech Ladies Open en août en remportant trois volées consécutives pour clôturer une année 2020 inoubliable.

Le meilleur résultat d’Emily Kristine Pedersen dans un tournoi majeur est survenu à l’Open féminin AIG de l’année dernière, où elle s’est classée 11e à égalité.

Pedersen a raté la coupe à l’US Women’s Open de l’année dernière, mais arrive à l’événement de cette semaine après avoir terminé parmi les 30 premières lors de ses deux précédents départs du circuit de la LPGA, la Danoise ayant l’opportunité d’accéder au plus haut classement mondial de sa carrière pour date avec une autre bonne performance.

l’Irlande du Nord Stéphanie Prairie est sur le terrain pour la sixième fois après avoir participé à une épreuve de qualification le mois dernier, tandis que les vainqueurs de la Solheim Cup 2019 Céline Boutier, Caroline Masson et Munoz sont également en action pour la deuxième majeure féminine de l’année.

Y aura-t-il un premier champion majeur cette semaine ? Regardez le 76e US Women’s Open tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports. La couverture en direct commence avec l’émission « Live from The US Women’s Open » mercredi à partir de 17h sur Sky Sports Golf.