Localisation: Houston.

Parcours: Champions GC. Cypress Creek (Yardage: 6,731, Par: 71) et Jackrabbit (Yardage: 6,558, Par: 71).

Primes: 5,5 millions de dollars. Part du gagnant: 1 million de dollars.

Télévision: jeudi 10h30 à 12h00 (paon), 12h30 à 18h00 (canal wave); Vendredi 13h00 – 13h00 (paon), 15h00 – 18h00 (canal du Golfe); Samedi de 11h à 13h (Gulf channel), 13h30 (paon), 14h30-18h (NBC); Dimanche, 11h – 14h (Golf Channel), 14h – 18h (NBC).

Champion en titre: Jeongeun Lee 6.

Notes: Le championnat a été reporté du 4 au 7 juin en raison de COVID-19[feminine pandémie. En décembre, l’USGA utilisera deux parcours chez Champions pour les deux premiers tours, et les 36 derniers trous seront joués sur le parcours Cypress Creek. … Les champions ont accueilli l’US Open 1969 en battant Orville Moody. Il a également accueilli le Tour Championship en 1997 (remporté par David Duval), 1999 (Tiger Woods), 2001 (Mike Weir) et 2003 (Chad Campbell). … Comme pour l’US Open, il n’y a pas eu de qualification. … Jin Young Ko, le joueur numéro 1 mondial, est resté en Corée du Sud pendant la pandémie et n’est revenu que depuis deux tournois. … Karrie Webb en 2000 et 2001 est la dernière joueuse à s’imposer consécutivement à l’US Women’s Open… Il s’agit de la 75e édition de l’Open féminin. Le premier en 1946, remporté par Patty Berg, était le match play. … Meg Mallon a remporté le seul autre Open féminin du Texas, à Colonial en 1991.… Avec la fin de la saison du LPGA Tour la semaine prochaine, cela signifie des semaines consécutives de prix en argent de 5 millions de dollars ou plus.

L’année prochaine: du 3 au 6 juin au Olympic Club de San Francisco.

TOUR EUROPÉEN

CHAMPIONNAT DU TOUR DU MONDE DP

Emplacement: Dubaï, Emirats Arabes Unis.

Parcours: Jumeirah Golf Estates. Métrage: 7676. Par: 72.

Primes: 8 millions de dollars. Part du gagnant: 3 millions de dollars.

Télévision: jeudi-samedi, 14h-20h (canal wave); Dimanche, 1h30 – 19h30 (Wave Channel).

Champion en titre: Jon Rahm.

Race to Leader à Dubaï: Patrick Reed.

La semaine dernière: Antoine Rozner a remporté le Dubai Golf Championship et Christiaan Bezuidenhuit a remporté l’Open d’Afrique du Sud.

Notes: Les cinq meilleurs joueurs de la Race to Dubai pour la finale sont Patrick Reed, Tommy Fleetwood, Collin Morikawa, Lee Westwood et Christiaan Bezuidenhuit. … Aucun Américain n’a remporté la liste des points européens. … Fleetwood est le seul de ceux qui n’ont pas gagné cette année. … Viktor Hovland vient de remporter sa deuxième victoire sur le PGA Tour. Le Norvégien est répertorié sur le formulaire d’inscription comme l’un des 75 meilleurs au monde qui n’est pas encore éligible. … Erik van Ryoyne est numéro 53 mondial et a besoin d’une bonne semaine pour se hisser dans le top 50 d’ici la fin de l’année et s’assurer une place dans le Masters. Toujours sur la bulle, Robert MacIntyre est classé 59e au monde. … Bezuidenhuit est passé au n ° 5 de la Race to Dubai avec des victoires consécutives en Afrique du Sud. … Ce sera le troisième départ régulier de la tournée européenne de Reed. Morikawa fait son premier départ et n’a toujours pas joué en Europe. … Les joueurs nés en Europe ont remporté le trophée Harry Vardon pour avoir mené le Tour européen chaque année depuis qu’Ernie Els a gagné en 2004.

La semaine prochaine: fin de saison.

TOUR DE LA PGA

SHOOTOUT QBE

Emplacement: Naples, Floride.

Cours: Tiburon GC. Métrage: 7382. Par: 72.

Primes: 3,6 millions de dollars. Part de l’équipe gagnante: 900 000 $.

Télévision: vendredi de 11h à 15h (chaîne Golf); Samedi, 13h-17h (canal Wave); Dimanche, 12h00 – 14h00 (NBC), 14h00 – 16h00 (Gulf Channel)

Champion en titre: Rory Sabbatini et Kevin Tway.

Chef de la Coupe FedEx: Dustin Johnson.

La semaine dernière: Viktor Hovland a remporté la Classique de golf de Mayakoba.

Notes: L’événement par équipe non officiel remonte à 1989 et est la création de Greg Norman. … Parmi les 12 équipes de deux hommes se trouve le capitaine de la Ryder Cup, Steve Stricker, qui joue avec Daniel Berger, qui cette année s’est hissé dans le top 15 mondial et est numéro 12 au classement américain. … Bubba Watson joue avec Louis Oosthuizen, qu’il a vaincu lors d’un match à mort subite aux Masters de 2012.… Lanto Griffin joue avec Mackenzie Hughes dans une équipe recrue au Shootout. … Le format est un brouillage au premier tour, un tir alternatif modifié au deuxième tour et un meilleur ballon dimanche. … Quatre joueurs ont remporté des tournois majeurs et faisaient partie de l’équipe gagnante de Shootout Keegan Bradley, Steve Elkington, Tom Kite et Curtis Strange. Aucun des grands champions n’est dans le champ de cette année. … Cameron Champ joue avec son compatriote Tony Finau, tandis que Marc Leishman et Cameron Smith ont une équipe australienne complète.

Prochain tournoi: Sentry Tournament of Champions du 7 au 10 janvier.

TOUR DE LA LPGA

La semaine dernière: Angela Stanford a remporté le Volunteers of America Classic.

La semaine prochaine: CME Group Tour Championship.

