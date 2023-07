US Women’s Open: Charley Hull salue l’état d’esprit «agressif» après sa deuxième place à Pebble Beach | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la quatrième ronde de l’US Women’s Open à Pebble Beach

Charley Hull était ravie de voir que le travail acharné portait ses fruits après avoir rebondi après des coupes manquées successives pour s’assurer une deuxième place à l’US Women’s Open.

Hull a produit un superbe six moins de 66 ans lors de la dernière journée à Pebble Beach pour prendre une part de la deuxième place avec la Sud-Coréenne Jiyai Shin, trois coups derrière Allisen Corpuz, avec un résultat égalant son meilleur résultat dans une majeure.

La joueuse de 27 ans a mélangé un aigle et six oiselets avec deux bogeys pour produire le score le plus bas de la journée et se rapprocher d’un tir du tour final le plus bas de l’histoire de l’US Women’s Open, avec son style de golf offensif l’aidant à gravir les échelons. classement.

Charley Hull a égalé le meilleur résultat de sa carrière majeure après une deuxième place à l’US Women’s Open

« Je suis une personne assez agressive dans la vie », a expliqué Hull. « J’ai juste l’impression d’être assez agressif sur le terrain de golf. J’aime aller chercher des quilles. En fin de compte, ce n’est qu’un jeu, et autant le rendre amusant. Si vous voulez quelque chose, j’irai et l’obtenir. C’est un peu ma mentalité.

« Faites juste autant de birdies que possible parce qu’à la fin de la journée, je le poursuis, donc c’est assez amusant. J’aime bien courir après quelqu’un parce que vous devez faire des birdies et vous devez progresser dans ce classement. C’était à peu près mon état d’esprit. »

Hull a fixé l’objectif initial du club après une finale impressionnante

Hull a remporté son deuxième titre sur le circuit de la LPGA aux Volunteers of America en octobre dernier et a bien démarré sa campagne 2023, avec une deuxième place au Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, six top 25 lors de ses sept premiers départs.

L’Anglaise a fait une sortie anticipée au Meijer LPGA Classic le mois dernier, puis a raté la coupe de huit coups au KPMG Women’s PGA Championship une semaine plus tard, affichant des rondes de 79 et 76, ce qui l’a amenée à travailler avec son entraîneur avant le troisième tournoi féminin. majeur de l’année.

« J’ai travaillé dur sur mon swing la semaine dernière quand j’étais à la maison, donc je me sens vraiment confiant et je continue à travailler là-dessus », a déclaré Hull. « J’ai hâte d’être à l’Evian Championship maintenant.

« Je le frappe très bien depuis l’année dernière quand j’ai gagné au Texas [Volunteers of America Classic], et puis je n’ai pas trop travaillé sur mon swing. C’est en quelque sorte sorti au cours des dernières semaines quand j’ai raté la coupe, alors je travaille juste pour la ramener un peu plus près, un peu plus autour de mon corps, et quand je redescends, reste dans mes inclinaisons. »

Hull retourne maintenant au Royaume-Uni pour participer à l’événement Aramco Team Series à Londres, en direct vendredi, avant de se concentrer sur les deux dernières majeures féminines de l’année. L’Amundi Evian Championship se déroule du 27 au 30 juillet, avant que l’AIG Women’s Open ne se déroule à Walton Heath du 10 au 13 août.