US Women’s Open : Allisen Corpuz décroche son premier majeur avec une victoire sur Charley Hull et Jiyai Shin | Nouvelles du golf

Faits saillants de la quatrième manche de l’US Women’s Open à Pebble Beach

Allisen Corpuz a obtenu un premier titre majeur avec une victoire impressionnante à l’US Women’s Open, alors que l’Anglaise Charley Hull a partagé la deuxième place après une solide finition en Californie.

Corpuz a mélangé six birdies avec trois bogeys dans des conditions difficiles à Pebble Beach Golf Links pour afficher un trois sous 69 et terminer la semaine sur neuf sous, l’Américain étant le seul joueur à terminer les quatre tours sous le par.

Hull a tiré un brillant tour final 66 pour passer à la deuxième place avec le Sud-Coréen Jiyai Shin, tandis que le leader du jour au lendemain, Nasa Hataoka, a trébuché sur le neuf de retour et s’est retrouvé quatrième à égalité après un quatre sur 76.

Charley Hull a chargé le classement lors de la dernière journée en Californie

Le succès de Corpuz a été sa première victoire de quelque nature que ce soit sur le circuit de la LPGA et lui a valu une part de 2 millions de dollars du prize pool de 11 millions de dollars, deux records pour le golf professionnel féminin.

La joueuse de 25 ans a commencé la journée par un tir derrière Hataoka mais a rapidement avancé avec deux oiselets dans ses trois premiers trous, puis a bogué le quatrième et a vu un oiselet au septième annulé par un tir tombé au neuvième pour quitter la paire. à égalité en tête au tournant.

Un birdie au 10e par quatre a donné à Corpuz une avance pure et simple qu’elle conservera tout au long du tour, affichant des birdies consécutifs à partir du 14e alors que Hataoka a fait quatre bogeys dans une séquence de six trous pour mettre fin à ses espoirs de victoire.

Corpuz a laissé tomber un tir au par-trois 17e mais détenait toujours une avance décisive vers le par-quatre dernier, où un par était suffisant pour remporter une victoire émotionnelle.

Allisen Corpuz a affiché des tours de 69, 70, 71 et 69 sur les quatre tours

Tous les quelques trous, j’ai juste regardé et j’ai dit, je suis ici à Pebble Beach « , a déclaré Corpuz lors de la remise du trophée. » Il n’y a pas beaucoup d’endroits meilleurs que celui-ci.

« Mon entraîneur m’a dit » personne ne va te le donner « et je pense que j’ai juste joué un peu de manière conservatrice dans le passé. Je suis vraiment allé là-bas et je me suis dit que j’avais le jeu pour le faire [Sunday]. »

L’Anglaise Hull a pris un superbe départ avec un aigle à la moyenne de cinq secondes et a grimpé au classement avec six birdies compensés par deux bogeys, la voyant égaler son meilleur résultat dans un majeur.

« Je suis une personne assez agressive dans la vie », a déclaré Hull. « J’aime aller chercher des épingles. En fin de compte, ce n’est qu’un jeu, et autant le rendre amusant. »

Hull est toujours à la recherche d’un premier titre majeur

Shi a rejoint Hull en deuxième après qu’un birdie au dernier trou a clôturé un quatre sous 68, tandis que le leader à mi-chemin Bailey Tardy a rejoint Hataoka six coups en quatrième position.

La Japonaise Ayaka Furue a tiré un 69, égalant la Sud-Coréenne Hyo Joo Kim (74) pour la sixième place, tandis que Rose Zhang a inscrit un 72 pour assurer un autre top 10 majeur aux côtés de la Suédoise Maja Stark.

Le circuit de la LPGA se rendra ensuite dans l’Ohio pour le Dana Open au Highland Meadows Golf Club, à partir de jeudi, tandis que le prochain tournoi majeur féminin est le championnat Amundi Evian en France du 27 au 30 juillet.