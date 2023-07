US Women’s Open 2023 : Allisen Corpuz décroche sa première victoire en carrière dans la LPGA, Rose Zhang termine T9

Allisen Corpuz a terminé 9 sous la normale pour remporter le 78e US Women’s Open au Pebble Beach Golf Links à Pebble Beach, en Californie, dimanche. Voici ce que vous devez savoir :

Corpuz, 25 ans, a tiré 3 sous le dernier tour pour décrocher la première victoire LGPA de sa carrière.

Charley Hull et Jiyai Shin ont terminé deuxièmes à égalité tandis que Nasa Hataoka et Bailey Tardy ont terminé quatrièmes.

Rose Zhang, qui est entrée comme favorite après avoir remporté ses débuts professionnels à l’Open des Amériques de Mizuho en juin, est à égalité avec Maja Stark pour la neuvième place.

Corpuz est devenue la deuxième femme d’Hawaï à remporter un tournoi majeur, après Michelle Wie West qui a été la première à remporter l’US Women’s Open 2014. Wie West a pris sa retraite du golf professionnel avec son dernier tour à Pebble Beach vendredi.

Le moment où Allisen Corpuz est devenu un grand champion ! 🏆@allisen_sc #USWomensOpen pic.twitter.com/u8Tbjypofr — US Women’s Open (USGA) (@uswomensopen) 10 juillet 2023

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

L’approche calme et recueillie de Corpuz porte ses fruits

Les meilleurs US Open ne sont pas gagnés par les coups flashy ou les trajets les plus longs. Ils sont gagnés par les arrêts de par laids et disciplinés lorsque vous manquez le chemin du départ, ou par le long putt de par lorsque vous devez jouer en toute sécurité à l’approche.

Ainsi, sur une plage de galets venteuse et difficile, alors que la plupart des leaders fluctuaient de haut en bas, Corpuz était le rocher stable qui avait l’instinct de tueur de s’éloigner lorsque les choses se corsaient. Elle était la seule joueuse sur le terrain à ne pas dépasser la normale pendant un seul tour. Elle frappait constamment les fairways, jouait des coups sûrs au centre des greens et n’essayait jamais d’en faire trop. Elle a coulé en parcourant des pars de 16 pieds lorsque Hataoka et Hull étaient sur ses talons comme sur le n ° 12. Et puis, juste au moment où tout le monde commençait à faiblir, elle a tiré la ficelle sur des coups d’approche difficiles et s’est donnée de courts oiselets sur 14 et 15 pour prendre une avance de quatre coups.

Allisen Corpuz la prolonge @USWomensOpen mènent à 10 sous avec des birdies consécutifs sur 14-15 ! 📺 : @NBC & @paon | #USWomensOpen pic.twitter.com/s1tgh3pOkJ – Chaîne de golf (@GolfChannel) 9 juillet 2023

Pour couronner le tout, il s’agissait de la première victoire en carrière de Corpuz dans la LPGA et elle s’est déroulée dans un tournoi majeur. Mais c’est plus probablement le début d’une course réussie. Elle était All-American il y a à peine deux ans à l’USC et a terminé T4 au premier tournoi majeur de cette année, le Chevron Championship, suivi d’un T15 au PGA Championship. Maintenant, c’est une grande gagnante qui n’a pas à chasser. Pas qu’elle l’aurait fait de toute façon. — Meunier

(Photo: Ezra Shaw / Getty)