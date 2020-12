Les e-mails internes du département du Trésor américain ont été compromis, prétendument via le service Microsoft Office 365, avec un paquet de sources anonymes épinglant cette intrusion « sophistiquée » sur les « pirates informatiques russes » omnipotents.

Les pirates informatiques ont ciblé le Trésor américain et la National Telecommunications and Information Administration du département du Commerce – et les agences de renseignement américaines craignaient que les mêmes auteurs aient pu avoir accès aux communications internes d’autres agences gouvernementales, a rapporté dimanche Reuters, citant des sources. « Familier avec l’enquête. »

Les intrus ont apparemment eu accès aux e-mails internes via le service cloud Office 365 de Microsoft, des sources anonymes appelant l’attaque. « Très sophistiqué » et donc définitivement perpétré par un « État-nation. » Jusqu’à trois de ces sources ont déclaré que la Russie « Actuellement cru » être derrière l’attaque. Pour dissiper tout doute, Reuters a rappelé un récent piratage embarrassant d’une société américaine de cybersécurité prééminente, FireEye, qui a également été imputée à Moscou simplement parce que ce serait « cohérent » avec ce que les fonctionnaires anonymes et les médias traditionnels rapportent sur la Russie.

La brèche a été découverte récemment et aurait conduit à une réunion très médiatisée du Conseil de sécurité nationale à la Maison Blanche ce week-end, mais il y avait des indications que certaines des communications avaient été consultées illicitement dès cet été.

Ni Microsoft ni le département du Trésor n’ont encore publié de commentaire, mais le département du commerce a confirmé une violation dans l’une de ses agences, mais n’a fourni aucun détail.

Nous avons demandé à la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency et au FBI d’enquêter, et nous ne pouvons pas en dire davantage pour le moment.

