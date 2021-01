Après les adieux des misérables 2020 et l’arrivée de la nouvelle année, c’est le fantasme de tous de détruire le coronavirus et vivre dans un monde sans Covid.

Un adolescent de l’État américain du Minnesota a réalisé ce rêve en créant un jeu appelé Covid Invaders où vous détruirez vous-même le virus en un seul clic.

L’adolescent nommé Josh Ternyak a créé un jeu vidéo dans lequel les utilisateurs peuvent attaquer le coronavirus avec des seringues du vaccin.

L’idée derrière le jeu vidéo était de donner quelque chose aux gens pendant la pandémie qui puisse apaiser leurs esprits, a déclaré Josh. signalé par le CIProud.com.

Josh s’est inspiré pour ce jeu de Space Invaders, un jeu vidéo qui était populaire dans les années 70. Il a dit que l’idée est venue après que son ami Roman Peysakhovich ait créé un site Web pour aider les gens pendant la pandémie. Josh voulait également créer quelque chose qui puisse remonter le moral des gens pendant la Covid-19 pandémie. Il a dit: «Je veux que les gens se divertissent et se sentent moins stressés.»

Le garçon de 16 ans apprend le codage depuis l’âge de 11 ans, donc selon lui, concevoir le jeu était facile. Cependant, Josh a eu du mal à adapter le jeu à tous les appareils. Il lui a fallu un mois et demi pour lancer le jeu sur différents appareils.

Selon Josh, il a mis toutes ses connaissances, ses efforts et son intelligence pour construire le jeu Covid Invaders. L’adolescent est scolarisé à domicile depuis le printemps dernier en raison du Covid-19 pandémie. Il croit que les gens peuvent utiliser leur temps pour créer quelque chose ou pour apprendre de nouvelles choses.

Parler au News Tribune, Josh a dit qu’avec l’aide de ce jeu, il voulait faire prendre conscience du Covid-19 vaccin et les mesures prises pour lutter contre le virus.

Il a également créé une chanson spéciale pour accompagner le jeu. Les paroles de la chanson parlent de tuer coronavirus et parlez également d’autres moyens de contrôler la propagation du virus. Selon le créateur de 16 ans, les gens rient en écoutant la chanson et c’est la chanson dont les gens parlent le plus.

Le jeu a une seringue qui doit être libérée dans le sens de la couleur rouge coronavirus . Certains de ces virus sont masqués et de grande taille, tandis que d’autres sont petits.

La chanson créée par Josh joue pendant que vous essayez de tuer le coronavirus avec la seringue qui a le Covid-19 vaccin.

Plus de 3000 personnes auraient joué au jeu depuis son lancement.