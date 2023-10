Après un début d’année à succès, les actions des « Magnificent Seven » – les sociétés technologiques à méga-capitalisation qui ont généré la majorité des gains du marché boursier depuis 2022 – ont trébuché.

La hausse des taux d’intérêt entame leur croissance et la confiance des investisseurs, mais les stratèges affirment que ces géants pourraient encore constituer un refuge pour les investisseurs dans un contexte de ralentissement économique.

Les actions Magnificent Seven, qui sont Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA), Métaplateformes (MÉTA), Pomme (AAPL), Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT) et l’alphabet (GOOGLE), a fortement progressé au premier semestre, en grande partie grâce à l’engouement suscité par l’intelligence artificielle. Ils étaient collectivement responsables d’environ les deux tiers des Marché américain Morningstar rendement de 20,6% de l’indice, selon les données de Morningstar Direct. Ensemble, ce sont eux qui ont le plus contribué à ces gains.

Mais c’est une toute autre histoire depuis début août. Depuis, les sept valeurs sont dans le rouge, les pertes les plus importantes étant celles de Tesla, qui a perdu 23 % après avoir grimpé de 117 % entre janvier et juillet. La meilleure performance depuis juillet a été celle de Microsoft, qui n’a perdu que 2,2 %.

Ces sept actions entraînent avec elles le reste du marché. Apple est à lui seul responsable de près d’un point de pourcentage des pertes de 10 % de l’indice au cours des trois derniers mois. Ensemble, les Sept Magnifiques représentent environ un quart de ces pertes. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles l’indice Morningstar du marché américain a clôturé la semaine dernière dans ce que l’on appelle une correction, en baisse de 10 % par rapport au plus haut du 31 juillet de cette année.

La hausse des taux freine la croissance de Magnificent Seven

Un facteur majeur expliquant cette performance médiocre est la récente hausse des rendements obligataires, qui a accompagné des données économiques étonnamment résilientes et l’ajustement du marché à la stratégie de taux d’intérêt « plus élevés pour plus longtemps » de la Réserve fédérale.

David Sekera, stratège en chef du marché américain de Morningstar, souligne que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont commencé à grimper en juillet, juste au moment où les rendements des Magnificent Seven commençaient à stagner.

Des taux plus élevés peuvent également peser sur les actions de croissance, car ils rendent les bénéfices futurs moins précieux. « Les gens sont naturellement nerveux à l’égard des sociétés en croissance lorsque les taux d’intérêt augmentent », explique Adam Grossman, directeur des investissements en actions mondiales chez RiverFront Investment Group.

Cela est particulièrement vrai pour les actions à plus longue durée comme les sociétés technologiques à mégacapitalisation. La hausse des taux signifie également une hausse des coûts d’intérêt sur les bilans des entreprises, ajoute Grossman, ce qui nuit également à la rentabilité. Cela ajoute aux inquiétudes des investisseurs.

Sept magnifiques fluctuations de valorisation

À l’été 2023, les valorisations des Magnificent Seven étaient devenues nettement moins attractives qu’au début de l’année. C’est un grand changement par rapport à six mois plus tôt, dit Sekera, lorsque six des sept actions étaient sous-évaluées selon les analystes de Morningstar.

Les investisseurs sont moins enthousiasmés par les actions chères, et ce changement a eu un impact important sur la dynamique du Magnificent Seven. À la fin du mois de juillet, « ces actions ne prouvaient plus que le marché était favorable », explique Sekera.

“Ils sont devenus très chers”, explique Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers, ce qui signifie que très peu d’investisseurs n’avaient pas déjà une position sur ces actions. Sosnick dit que le changement a contribué au blocage de la reprise : « Si vous avez des valorisations très élevées, il est très difficile de les battre. »

Aujourd’hui, Nvidia, Apple, Tesla et Meta sont notées 3 étoiles par Morningstar, ce qui signifie qu’elles se négocient à des prix que les analystes considèrent comme étant équitables. Amazon, Microsoft et Alphabet sont notés 4 étoiles, ce qui signifie que les analystes de Morningstar les considèrent comme sous-évalués.

Le rallye boursier n’a pas réussi à s’élargir

Les investisseurs espéraient voir la reprise du marché s’élargir cette année pour inclure un plus grand nombre de valeurs, mais cette expansion ne s’est pas concrétisée.

Sekera affirme que la hausse des rendements a incité certains investisseurs à réaffecter une plus grande partie de leurs portefeuilles aux titres à revenu fixe plutôt qu’à d’autres types d’actions. Des taux plus élevés signifient que les investissements à revenu fixe offrent aux investisseurs des rendements attrayants avec un risque nettement inférieur à celui des actions, ce qui n’était pas le cas lorsque les taux étaient à des niveaux très bas.

“Depuis des années, nous disons qu’il n’y a pas d’alternative [to stocks]», déclare Sosnick d’Interactive. Mais désormais, cette alternative existe. “Vous pouvez investir votre argent à 5 % sans risque et pratiquement sans volatilité.”

Sans parler des risques géopolitiques persistants et de la perspective d’un ralentissement de la croissance économique au cours des prochains trimestres. “Les gens veulent se cacher dans ces actions à grande capitalisation parce qu’ils s’attendent à ce qu’elles résistent mieux à ce ralentissement économique”, explique Sekera.

Grossman de RiverFront ajoute que la modération des chiffres de l’inflation aidera d’autres types d’actions – comme les actions de valeur et les actions à petite capitalisation – à stimuler la croissance des revenus, ce qui pourrait à son tour contribuer à accroître le leadership sur le marché. “Si nous y arrivons”, dit-il, “c’est ainsi que vous gagnerez en ampleur.”

Quelle est la prochaine étape pour les Sept Magnifiques ?

Malgré leurs prix élevés, certaines de ces actions pourraient encore constituer un pari populaire pour les investisseurs. Tous les sept sont toujours dans le vert pour l’année, même avec leurs récents trébuchements. La meilleure performance depuis le début de l’année a été Nvidia, en hausse de 176 %. Le « pire » performant du groupe est Apple, avec des gains de 29 %.

Contrairement aux actions plus petites et aux actions de valeur avec des marges plus faibles, les actions technologiques à grande capitalisation disposent d’une marge de manœuvre pour continuer à réaliser des bénéfices même lorsque les taux sont élevés. “Ils doivent continuer à faire ce qu’ils font”, dit Grossman, “et ne pas voir leurs modèles commerciaux s’effondrer sous l’effet de taux d’intérêt plus élevés ou d’un contrôle réglementaire.”

Sosnick ajoute que, contrairement aux petites entreprises, ces entreprises sont également moins dépendantes des marchés des capitaux pour leurs prêts.

Sekera de Morningstar ne s’attend pas à ce que Tesla, Amazon ou Meta apportent un vent favorable significatif au marché dans les mois à venir, mais il souligne que le solide rapport sur les résultats du troisième trimestre de Microsoft est attrayant pour les investisseurs. L’entreprise est un nom bien établi qui continue de croître, dit-il. « Ils ont frappé à plein régime au cours du dernier trimestre. »