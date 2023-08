US Soccer vend un accord mondial sur les droits de l’Open Cup

Avant l’arrivée de Lionel Messi dans la Major League Soccer, les diffuseurs étrangers ne souhaitaient pas ou peu acquérir les droits de la Lamar Hunt US Open Cup. Malgré l’histoire impressionnante de 108 ans de la compétition, il n’y a eu aucune sorte de tirage au sort. Même au niveau national, il n’y avait pas un intérêt accru pour la diffusion du tournoi avec Turner Sports transférant les tâches à CBS Sports.

Tout change avec sans doute le plus grand joueur de tous les temps sur le terrain aux côtés de certains de ses coéquipiers superstars. Lionel Messi a fait des vagues depuis qu’il a rejoint l’Inter Miami. Ses jeux, bien que principalement sur MLS Season Pass, ont attiré un public massif en personne et à domicile. Ces audiences à domicile pourraient encore augmenter avec ces accords internationaux, même si rien de tout cela ne passerait par la Major League Soccer.

US Soccer, l’organisation qui gère et diffuse l’US Open Cup, a annoncé davantage de streaming direct au consommateur. Un accord avec l’agence mondiale de marketing sportif SPORTFIVE renforce la présence de l’US Open Cup sur les cinq continents. Au total, 20 diffuseurs internationaux diffuseront des matchs dans plus de 100 pays.

Bien sûr, la principale raison de cet intérêt international renouvelé est le fait que Lionel Messi joue en demi-finale de l’US Open Cup. Avant le succès de la Coupe des ligues pour l’Inter Miami, c’était la meilleure chance de Messi de remporter l’argenterie avec son nouveau club lors de sa première saison. Ces accords internationaux pour l’Open Cup commencent avec les demi-finales de la compétition le mercredi 23 août. L’Inter Miami jouera au TQL Stadium contre le FC Cincinnati.

L’US Open Cup sécurise les accords de streaming internationaux et nationaux

Sur le plan national, l’US Open Cup a également trouvé sa place. La chaîne de streaming gratuite CBS Sports Golazo Network couvrira les deux demi-finales. Le streaming est également disponible sur Paramount+. Ceci est similaire aux tours précédents du tournoi, qui étaient également sur le réseau CBS Sports Golazo.

La finale n’aura pas lieu avant un mois le 27 septembre. Cependant, CBS couvrira également ce match. Les diffuseurs internationaux diffusant les demi-finales diffuseront également la finale. Cependant, l’espoir de ces partenaires de streaming est que l’Inter Miami remporte au moins la demi-finale. De cette façon, Messi et sa compagnie peuvent jouer dans la finale pour que des millions de téléspectateurs à travers le monde puissent la regarder.

Notamment, cet argent ne va pas à la MLS. Comme US Soccer détient les droits de diffusion de l’US Open Cup, l’apparition de Messi a bien profité à la Fédération américaine de football, pas seulement à la ligue dans laquelle l’Argentine joue.

PHOTO : IMAGO et MediaPunch