US Soccer va déplacer son centre de formation et son siège social à Atlanta

L’US Soccer a révélé vendredi son intention de déménager son siège national et son centre de formation dans la région d’Atlanta. Arthur Blank, propriétaire d’Atlanta United, a promis 50 millions de dollars pour aider à financer le projet.

Bien que la fédération n’ait pas encore décidé d’un site spécifique pour le bâtiment, elle prévoit de commencer la construction dans le courant de 2024. La recherche du site est actuellement menée par le PDG de l’US Soccer, JT Batson, et une décision est attendue avant la nouvelle année.

US Soccer, dont les bureaux actuels se trouvent à Chicago, déménagera dans le nouveau complexe, même si aucune date d’ouverture n’a été fixée. Le nouvel emplacement comprendra des terrains d’entraînement, des bâtiments pour l’entraînement des entraîneurs et des officiels, des zones de repos et d’analyse des performances, et bien plus encore. Des conférences de football et des compétitions de jeunes y seront organisées.

Qu’ont dit les responsables du football américain à propos du déménagement à Atlanta ?

La présidente du football américain, Cindy Parlow Cone, a fait part de ses commentaires sur le plan.

« Ce Centre national d’entraînement va accélérer la croissance du football dans ce pays. Cela représentera un engagement à développer des joueurs de football d’élite pour les décennies à venir.

« Investir dans les programmes pour jeunes et adultes ainsi que dans nos équipes nationales élargies reflète notre engagement à garantir que les joueurs de tous âges et de tous horizons puissent trouver un foyer et s’épanouir dans ce sport. Ces investissements sont un signal à nos joueurs, entraîneurs, arbitres, membres et fans que l’avenir du football américain est prometteur.

Pendant ce temps, le propriétaire d’Atlanta United, Arthur Blank, a également partagé ses réflexions. « Les meilleurs athlètes américains méritent ce qu’il y a de mieux lorsqu’il s’agit de les préparer à la compétition sur la scène mondiale et je suis ravi que US Soccer ait choisi la région métropolitaine d’Atlanta comme nouveau domicile. L’incroyable passion d’Atlanta pour le football, la communauté d’affaires et les infrastructures inégalées en font un lieu naturel pour le Centre national d’entraînement.

« Je suis convaincu que notre communauté aidera les meilleurs joueurs de football américains à concourir au niveau mondial comme jamais auparavant.

« Je suis également heureux d’aider US Soccer dans la sensibilisation communautaire et le développement du football parmi les communautés mal desservies dans le cadre de notre contribution et je sais que cela bénéficiera à de nombreux jeunes grâce à leur engagement dans ce beau jeu pour les générations à venir. »

Le siège social s’éloigne de Chicago

Depuis le début des années 1990, la Fédération américaine de football a élu domicile à Chicago. Cependant, l’organisation a maintenu des installations plus petites et plus spécialisées dans d’autres endroits, comme à Kansas City.

Atlanta servira désormais de nouveau port d’attache pour toutes les opérations, y compris les camps d’entraînement et le personnel commercial. Le nouveau quartier général sera un centre national de formation, affirme Henry Bushnell de .

Crédit photo : IMAGO / Icon Sportswire