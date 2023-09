US Soccer va construire un centre national de formation et son siège à Atlanta

La Fédération américaine de football envisage de construire un centre national de formation à Atlanta, avec le soutien financier d’Arthur Blank.

L’USSF a annoncé vendredi des plans pour le centre de formation. Blank, propriétaire des Falcons d’Atlanta de la NFL et d’Atlanta United de la MLS, contribue à hauteur de 50 millions de dollars au projet. Le site de l’installation sera choisi en janvier, a indiqué l’USSF.

« Ce centre national de formation accélérera la croissance du football dans ce pays et représentera un engagement à développer des footballeurs d’élite pour les décennies à venir », a déclaré la présidente de l’USSF, Cindy Parlow Cone. a déclaré dans un communiqué.

L’USSF a déclaré en 2002 que le complexe de Carson, en Californie, servirait de centre national de formation. Bien que cela ait souvent été utilisé pour les camps d’entraînement d’hiver, l’équipe nationale masculine a localisé l’entraînement avant les matchs dans des sites plus pratiques pour ses matches, comme en Floride avant les matchs dans les Caraïbes et en Amérique centrale et à proximité des sites des matchs à domicile. US Soccer a également ouvert un centre national de développement à Kansas City, Kansas, en 2018.

Le siège de la fédération était à New York, puis a déménagé à Colorado Springs, Colorado, et est à Chicago depuis 1991. L’USSF a déclaré que les nouvelles installations serviront de site d’entraînement pour les 27 équipes nationales et de leur siège.

« Les meilleurs athlètes américains méritent ce qu’il y a de mieux lorsqu’il s’agit de les préparer à la compétition sur la scène mondiale et je suis ravi que US Soccer ait choisi la région métropolitaine d’Atlanta comme nouveau domicile », a déclaré Blank dans un communiqué.

« L’incroyable passion d’Atlanta pour le football, la communauté d’affaires et l’infrastructure inégalée en font un foyer naturel pour le centre d’entraînement national et je suis convaincu que notre communauté aidera les meilleurs joueurs de football américains à concourir au niveau mondial comme jamais auparavant. »

Le financement de Blank, le co-fondateur de Home Depot, sera spécifiquement consacré à la construction d’installations pour les neuf équipes nationales élargies de US Soccer, y compris le soutien aux équipes nationales de paralysie cérébrale, de sourds et de Power Soccer.

L’USSF affirme que la contribution de Blank vise également les camps de l’équipe nationale féminine de jeunesse, les initiatives d’entraînement et de mentorat féminins et les organisations à but non lucratif axées sur le football dans la région d’Atlanta. Le centre national de formation sera conçu pour accueillir des tournois de jeunes et des conférences de la communauté du football.

« Je suis également heureux d’aider US Soccer dans la sensibilisation communautaire et le développement du football parmi les communautés mal desservies dans le cadre de notre contribution et je sais que cela bénéficiera à de nombreux jeunes grâce à leur engagement dans ce beau jeu pour les générations à venir », a déclaré Blank.

L’USSF a également déclaré que la société Coca-Cola, qui a annoncé début juillet un partenariat à long terme avec US Soccer, avait joué « un rôle important » en amenant le centre de formation dans la ville natale de la société.