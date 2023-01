US Soccer révèle une enquête sur le manager Gregg Berhalter

L’US Soccer a engagé un cabinet d’avocats pour superviser une enquête sur le manager Gregg Berhalter sur les détails d’une altercation survenue en 1991, a annoncé la fédération mardi.

Berhalter, dont le contrat a expiré le 31 décembre selon une source ESPN, a publié sa propre déclaration mardi, affirmant que quelqu’un avait contacté US Soccer avec des informations qui le “détruiraient” et révélant qu’il avait donné un coup de pied à sa partenaire de longue date, Rosalind, à la suite d’une dispute dans un bar alors qu’il était à l’université de l’Université de Caroline du Nord.

“À l’automne 1991, j’ai rencontré mon âme sœur. Je venais d’avoir 18 ans et j’étais en première année à l’université quand j’ai rencontré Rosalind”, a déclaré Berhalter. écrit sur Twitter. « Un soir, alors que nous buvions dans un bar local, Rosalind et moi avons eu une vive dispute qui s’est poursuivie à l’extérieur. C’est devenu physique et je lui ai donné des coups de pied dans les jambes.

Berhalter a déclaré que les autorités n’avaient jamais été impliquées et qu’il avait demandé conseil après l’incident. Les deux se sont réconciliés après le combat, se sont mariés et ont quatre enfants.

“Les leçons apprises de cette nuit il y a plus de trois décennies sont devenues le fondement d’une relation d’amour, de dévouement et de soutien, que nous avons honorée et célébrée avec notre 25e anniversaire de mariage le week-end dernier”, a ajouté Berhalter.

Concernant l’enquête, US Soccer dit dans sa déclaration: “Après avoir appris l’allégation contre l’entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine américaine Gregg Berhalter le 11 décembre 2022, US Soccer a immédiatement embauché Alston et Bird LLP pour mener une enquête indépendante sur l’affaire.

“Grâce à ce processus, US Soccer a appris un comportement inapproprié potentiel envers plusieurs membres de notre personnel par des personnes extérieures à notre organisation. Nous prenons ce comportement au sérieux et avons élargi notre enquête pour inclure ces allégations.”

US Soccer a ajouté qu’un examen technique complet du programme masculin était également en cours et qu’il annoncerait qui dirigera l’équipe pour un prochain camp en janvier et une paire de matches amicaux dans les prochains jours.

La fédération a également remercié Berhalter et son épouse de s’être manifestés pour parler de l’incident, tout en ajoutant qu’elle condamne la violence de toute nature et prend ces allégations très au sérieux.

Berhalter, 51 ans, a été embauché en décembre 2018 après que les États-Unis n’aient pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde de cette année-là. Il a mené l’équipe à 37 victoires, 11 défaites et 12 nuls, et les Américains ont obtenu la troisième et dernière place automatique à la Coupe du monde de la CONCACAF pour le tournoi 2022.

Berhalter est le premier Américain à jouer et à entraîner les États-Unis lors d’une Coupe du monde, où il a mené l’USMNT à la deuxième place du groupe B au Qatar avant de perdre 3-1 contre les Pays-Bas en huitièmes de finale.