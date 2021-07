Un « gros malentendu » entre la Fédération américaine de football et le groupe de supporters American Outlaws a conduit l’USSF à retirer une bannière « Egalité des salaires » mise en place par l’AO avant le match de jeudi entre l’équipe nationale féminine et le Mexique à Hartford, Connecticut.

Un porte-parole de US Soccer a déclaré que la décision – une décision qui a été corroborée par le chef des opérations de l’AO, Donald Wine – n’était pas une tentative de faire taire le message de la bannière, une qui soutient les joueurs réclament un salaire égal. Le porte-parole de la Fédération a ajouté que la Fédération n’était « pas mécontente » de ce que disait la bannière.

Les joueurs sont actuellement impliqués dans un procès pour discrimination salariale avec l’USSF. Les deux parties ont déjà réglé une partie de la poursuite liée aux conditions de travail, notamment les vols charters, les hôtels, les sites et le nombre de personnel de soutien.

Un juge du tribunal de district des États-Unis a rendu un jugement sommaire partiel contre les joueurs en mai 2020 pour la partie à salaire égal du soutien. Les joueurs ont fait appel de la décision devant la Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis, demandant à cette cour de rétablir cette partie de l’affaire.

Eh bien, nous avions une bannière Equal Pay pour ce soir. Devine @ussoccer n’a pas aimé ça. #Salaire égal pic.twitter.com/TYh21LknIF – AO Hartford (@AOHartford) 1 juillet 2021

Selon le porte-parole de l’USSF et Wine, le protocole pour placer des banderoles dans le stade consiste à informer l’USSF deux semaines à l’avance des banderoles qui seront affichées. Cela donne à l’USSF une chance de déterminer où certaines bannières peuvent être placées, y compris celles liées au parrainage, à l’image de marque de l’équipe, ainsi qu’aux bannières de groupes de fans comme l’AO et de ses filiales locales, comme AO Hartford.

Dans ce cas, l’USSF et l’AO ont confirmé que la bannière en question – qui disait « Egalité de jeu = égalité de rémunération » – n’avait été soumise pour approbation que deux jours avant le match, date à laquelle elle a été rejetée. AO Hartford a ensuite glissé la bannière et l’a placée sur une balustrade à l’intérieur du terrain Rentschler de Hartford, citant le fait qu’ils avaient affiché la bannière lors de deux matchs précédents. A cette occasion, la banderole a été retirée car l’USSF avait déjà réservé l’emplacement pour sa propre signalisation.

Wine a déclaré à ESPN que la situation était « un gros malentendu » et que le plan était que l’USSF et l’AO travaillent ensemble pour trouver un emplacement pour la bannière lorsque les États-Unis et le Mexique se rencontreront à nouveau au même endroit le 5 juillet.