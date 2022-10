US Soccer publie les détails de l’annonce de la composition de la Coupe du monde

Le 9 novembre, les fans de l’équipe nationale masculine des États-Unis auront une annonce avec des détails sur la composition de la Coupe du monde 2022. Gregg Berhalter et certains joueurs seront en personne lors de la sortie des 26 joueurs. Les fans peuvent regarder toute la couverture sur ESPN2 et ESPN + ce soir-là.

L’ensemble de l’événement commence à 17 heures, avec une couverture en direct de Brooklyn Steel à New York. Brooklyn Steel, une salle de concert d’une capacité de 1 800 places, est une salle où les participants se tiennent debout. Cependant, l’événement est sur invitation uniquement. Il y a aussi une réception et une fête post-révélation de chaque côté de l’annonce réelle des noms.

Pour ceux qui regardent à la maison, le programme d’une heure est disponible à la fois sur la télévision traditionnelle et en streaming. Comme indiqué, les téléspectateurs peuvent regarder à 17 heures sur ESPN2 ou ESPN +. En plus de la révélation et de Gregg Berhalter, il y a des joueurs qui feront le voyage au Qatar pour jouer. Cependant, comme c’est un mercredi, avec des matchs en milieu de semaine avant la Coupe du monde, il est probable que de nombreux joueurs présents seront ceux des équipes MLS. Le 9 novembre, la Coupe MLS est terminée, laissant la porte ouverte en termes de calendrier.

Cela ne veut pas dire que ces joueurs en personne sont seulement Représentants de la MLS. US Soccer prend soin de ne pas divulguer les noms d’annonce de la liste de la Coupe du monde avant la grande révélation.

Annonce de la composition de la Coupe du monde des États-Unis

Le problème avec les 26 joueurs qui se sont rendus au Qatar pour la Coupe du monde, c’est leur remarquable manque d’expérience. En plus de ne pas avoir réussi à se qualifier en 2018, les États-Unis avaient la plus jeune équipe parmi toutes les équipes du Qatar lors des qualifications. L’équipe du Ghana tout au long des qualifications avait un âge moyen de 25,67 ans. L’USMNT, en revanche, était en moyenne de 23,82.

Il y a quelques écluses pour le voyage au Qatar. Christian Pulisic, Walker Zimmerman, Matt Turner, Weston McKennie, Antonee Robinson et d’autres ont pratiquement verrouillé leurs places.

Cependant, il y a encore de l’incertitude. Gregg Berhalter a déclaré qu’il était à environ 85% sur son équipe finale. Par conséquent, il a environ quatre noms à solidifier sur sa liste pour le Qatar.

Quelle que soit l’équipe finale, Berhalter, ainsi que les joueurs, exercent une pression immense. Avec la popularité croissante du sport et les attentes qui en découlent, cette jeune équipe a une tâche de taille.

Cela commence contre le Pays de Galles le 21 novembre alors que les Stars and Stripes affrontent Gareth Bale et le Pays de Galles.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire