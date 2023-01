US Soccer met en vente son siège historique de Chicago

US Soccer a mis en vente les deux bâtiments qui lui servaient de siège social à Chicago. Le lieu historique, nommé Kimball House et Coleman House, est à vendre pour une valeur combinée de 4,2 millions de dollars.

Les maisons sont situées sur la boucle sud de Chicago, non loin de Soldier Field, domicile des Chicago Fire et des Chicago Bears.

Individuellement, les maisons diffèrent en valeur, selon la Tribune de Chicago. La maison Kimball, qui a 14 734 pieds carrés, est disponible pour 2,3 millions de dollars. La maison Coleman, d’une superficie de 12 648 pieds carrés, coûte 1,9 million de dollars. Ces maisons devraient cependant être vendues ensemble. Bien qu’ils aient servi de résidences dans le passé, ils ont été des bureaux pendant des décennies.

Cela inclut US Soccer, qui a déménagé son siège social à Chicago en 1991 depuis Colorado Springs, a loué les deux maisons jusqu’à leur achat complet en 1996. Depuis lors, toutes les opérations de US Soccer se sont déroulées à partir de Chicago. Il n’y a aucun rapport indiquant si cela signifie ou non que US Soccer déménage son siège social hors de Chicago. Il y a de fortes chances qu’il se déplace simplement dans la Windy City.

US Soccer et son siège de Chicago

Garder le siège social à Chicago est un sujet controversé pour le football américain. Une partie de la politique de la fédération est que tous les entraîneurs doivent vivre à Chicago et pouvoir se rendre dans les deux maisons, qui sont maintenant à vendre. La raison pour laquelle Earnie Stewart, le directeur sportif de US Soccer, l’explique est une question de cohésion.

“Dans mon esprit, c’est incroyable que nos entraîneurs ne soient pas ensemble tout le temps”, a déclaré Stewart à Yahoo! Des sports. “C’est une chose d’avoir des conversations formelles les uns avec les autres, et ces jours-ci, vous pouvez tout faire par ordinateur et WiFi, mais nous avons maintenant vu avec moi-même, Kate (Markgraf) et les entraîneurs, quand vous allez à la machine à café – et moi sachez que cela semble très simple – vous parlez encore une fois de football.

Bien sûr, ce n’est pas si facile pour les entraîneurs. Gregg Berhalter a acheté une maison à Chicago en 2019 strictement à cause de la politique de US Soccer. Dans d’autres cas, la politique a empêché d’autres entraîneurs d’adhérer à la fédération.

La vente des maisons de football américaines à Chicago pourrait signaler un changement dans cette politique, mais ce ne sont que des spéculations.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire