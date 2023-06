US Soccer interroge plus de 10 candidats pour un poste d’entraîneur masculin

Doug McIntyre Journaliste de football

Matt Crocker n’était pas censé commencer son rôle de directeur sportif de l’US Soccer avant le 1er août. Ensuite, le club anglais de Southampton, avec lequel Crocker était toujours sous contrat jusqu’en juillet, lui a permis de partir plus tôt. Et le Gallois a fait bon usage de ce temps supplémentaire, menant de nombreuses interviews pour le poste vacant d’entraîneur de l’équipe nationale masculine, ont déclaré des sources à FOX Sports.

Crocker a parlé à plus de 10 candidats au poste de l’USMNT, ont déclaré cette semaine des personnes au courant des conversations. Plusieurs candidats sont américains. Mais beaucoup d’espoirs sont originaires d’autres pays, dont la France, l’Angleterre, l’Allemagne et l’Espagne. Un entraîneur à qui Crocker a parlé du rôle vient d’Amérique centrale, selon les sources, qui a refusé d’identifier les candidats par leur nom par respect pour le processus.

US Soccer a refusé de commenter.

L’ancien défenseur américain devenu commentateur Heath Pearce a récemment suggéré que l’entraîneur du LAFC Steve Cherundolo, son ancien coéquipier international, faisait partie de ceux qui étaient envisagés. « Cherundolo, soit dit en passant, est interviewé pour ce travail », a déclaré Pearce la semaine dernière sur le podcast « In Soccer we Trust » de CBS.

Ayant joué et entraîné en MLS, le grand Thierry Henry de l’équipe nationale française connaît bien le football américain ; Henry a aussi ppubliquement exprimé son intérêt pour le poste.

L’entraîneur espagnol Luis Enrique est un agent libre après avoir démissionné en tant que La Roja’s directeur l’année dernière. Idem pour l’ancien milieu de terrain français Patrick Vieira, qui pourrait être considéré comme un ajustement après avoir travaillé au plus haut niveau à la fois en MLS et en Europe. Vieira a quitté le club anglais de Premier League Crystal Palace par consentement mutuel en mars.

Plus tard ce mois-là, le patron d’El Salvador, Hugo Perez – un double citoyen qui a représenté l’USMNT à la Coupe du monde de 1994 – n’a pas exactement dit non lorsque FOX Sports lui a demandé s’il serait intéressé par le poste :

Une source a confirmé que les responsables de US Soccer ont également récemment contacté Pellegrino Matarazzo, originaire du New Jersey, bien qu’il ne soit pas clair que Crocker ait été impliqué dans cette discussion ou si cela constituait une interview formelle. Matarazzo est sous contrat avec le club allemand de Bundesliga Hoffenheim pour encore deux ans.

La fédération a insisté à plusieurs reprises pour que le patron de la Coupe du monde 2022, Gregg Berhalter, reste un candidat à être réembauché. La semaine dernière, les stars américaines Christian Pulisic et Tim Weah ont déclaré aux journalistes qu’ils espéraient que Berhalter reviendrait.

Christian Pulisic soutient Gregg Berhalter: « Je pense qu’il DEVRAIT être considéré » | SOTU

Ensuite, il y a Jesse Marsch, le seul Américain à entraîner des équipes de Bundesliga, de Premier League et d’UEFA Champions League. Marsch, un ancien assistant de l’USMNT, qui dans le passé a exprimé son intérêt à diriger son pays à domicile lors de la Coupe du monde 2026 co-organisée par les États-Unis, n’est toujours pas attaché bien qu’il soit lié à plusieurs emplois de club en Europe depuis son licenciement par Premier League Leeds United en février.

Lorsqu’on leur a demandé mardi s’ils avaient interviewé Crocker, ni Berhalter ni le représentant de Marsch n’ont immédiatement répondu à FOX Sports.

