US Soccer espère avoir un nouvel entraîneur de l’USWNT en place d’ici le camp de décembre, déclare Matt Crocker

Le directeur sportif de l’US Soccer, Matt Crocker, a fait la lumière sur la recherche d’entraîneurs de l’équipe nationale féminine américaine mardi soir, affirmant que « dans un monde idéal », la fédération espère que le poste soit pourvu d’ici le début du camp de décembre. Voici ce que vous devez savoir :

Dans une interview avec TNT après la victoire amicale 4-0 de l’USMNT contre Oman, Crocker a déclaré que l’entraîneur par intérim de l’USWNT, Twila Kilgore, resterait en poste jusqu’aux matchs amicaux de l’équipe en octobre.

Crocker a ajouté que la fédération cherche à embaucher un entraîneur qui « a la capacité d’apporter des changements dans le jeu à des moments clés pour améliorer les performances de l’équipe ».

Vlatko Andonovski a démissionné de son poste d’entraîneur de l’USWNT le mois dernier après une campagne décevante pour la Coupe du monde 2023.

Crocker développe les plans d’embauche de l’USWNT

Lorsqu’on lui a demandé quelles qualités il recherchait chez le prochain entraîneur de l’USWNT, Crocker a répondu : « Si vous regardez tactiquement, nous savons déjà que nous avons un grand groupe de femmes athlétiques et un énorme bassin parmi lequel choisir, donc des choses comme notre capacité à faire la transition. rapidement est une force clé, défensivement nous avons été très forts.

« Je suppose que ce que nous aimerions faire, c’est peut-être développer davantage dans un style basé sur la possession et avoir peut-être un plan B et un entraîneur qui a la capacité d’apporter des changements dans le jeu dans les moments clés pour améliorer les performances de l’équipe. L’équipe sera la clé, et évidemment un entraîneur qui est un entraîneur de développement, donc un entraîneur capable d’intégrer les jeunes joueurs dans l’équipe sera important. Mais l’attribut final sera probablement les compétences humaines, les compétences en leadership, donc un bon communicateur, quelqu’un capable de nouer des relations fantastiques, quelqu’un qui peut faire avancer le programme sera la clé.

Crocker a ajouté que le rôle serait basé à Chicago.

« (L’entraîneur de l’USMNT Gregg Berhalter) considère son (rôle) en termes de soutien au parcours global dans le style de jeu, en soutenant les entraîneurs nationaux des jeunes. Et nous voulons faire exactement la même chose du côté des femmes », a déclaré Crocker. « Il s’agit essentiellement d’un rôle basé à Chicago, quelqu’un qui travaille dans et autour de l’environnement de bureau 365. Nous voulons les équipes masculines, les équipes de jeunes, les équipes féminines et les équipes nationales de jeunes et élargies. Ce sont 27 équipes nationales. Vous voulez qu’ils aient tous le sentiment de faire partie de quelque chose de spécial.

Passé

La démission d’Andonovski est intervenue moins de deux semaines après que les États-Unis ont été éliminés de la Coupe du monde en huitièmes de finale par la Suède avec une défaite 5-4 aux tirs au but. C’était la première fois que l’USWNT était éliminé d’une Coupe du monde et les décisions d’Andonovski tout au long du tournoi avaient été remises en question.

L’ancienne directrice générale de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Kate Markgraf – qui a supervisé la recherche d’entraîneur-chef qui a amené Andonovski – a également quitté son poste après l’expiration de son contrat le mois dernier.

Les premiers matches de Kilgore en tant qu’entraîneur par intérim auront lieu plus tard ce mois-ci lorsque les Américaines disputeront deux matchs amicaux contre l’Afrique du Sud les 21 et 24 septembre. L’équipe devrait également disputer deux matchs amicaux contre la Colombie les 26 et 29 octobre.

Plus tôt cette année, l’ancien directeur sportif de l’US Soccer Earnie Stewart, ainsi que le directeur général de l’équipe nationale masculine Brian McBride, ont quitté la fédération. US Soccer a embauché Crocker, l’ancien directeur des opérations football de Southampton, pour remplacer Stewart en avril, et il a supervisé la recherche du prochain entraîneur de l’USMNT qui a finalement ramené Berhalter dans l’équipe.

