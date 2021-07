Alors que le procès pour l’égalité de rémunération entre l’équipe nationale féminine des États-Unis et la Fédération américaine de football entre dans sa prochaine phase, des représentants de l’équipe masculine américaine sont entrés dans la mêlée, accusant US Soccer de traiter les femmes comme des « citoyennes de deuxième classe » et d’envoyer » un message public corrosif aux femmes et aux filles. »

Le dossier d’amicus incendiaire signé par des représentants du syndicat des joueurs masculins était l’un des nombreux dossiers déposés vendredi à l’appui de l’appel de l’USWNT dans son procès pour discrimination salariale. L’année dernière, un juge a rejeté l’action en justice de l’USWNT, jugeant que les femmes avaient en fait été payées plus que les hommes, mais les avocats de l’équipe ont fait appel la semaine dernière, affirmant que le licenciement était « légalement répréhensible » et « défiait la réalité » car il ignorait l’effet de la Taux de victoires plus élevé de l’USWNT sur la rémunération des joueurs.

– Support et matchs de football des Jeux olympiques féminins

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Le syndicat des hommes a soutenu l’appel de l’USWNT, écrivant dans le mémoire de vendredi que US Soccer « a passé plus de trois décennies à traiter les femmes après coup, à les discriminer par des salaires et des conditions de travail inférieurs, et à forcer les femmes à lutter pour un salaire égal. et le traitement équitable qu’ils méritent. »

Ce modèle, poursuit le mémoire, « envoie un message public corrosif aux femmes et aux filles que, même au plus haut niveau, peu importe à quel point elles travaillent dur ou combien elles réussissent, elles peuvent et seront diminuées et sous-évaluées par leurs employeurs. est aussi décourageant qu’illégal. »



1 Lié

Bien que le syndicat de l’équipe masculine américaine ait soutenu les allégations d’inégalité de rémunération de l’USWNT précédemment dans des déclarations aux médias, c’est la première fois qu’il s’implique directement dans le procès de l’USWNT. Mark S. Levinstein, le directeur exécutif du syndicat des hommes, et l’avocat Zachary D. Tripp ont signé le dossier.

Dans ce document, le syndicat des hommes dit avoir « un aperçu unique de l’histoire des négociations collectives » entre la fédération et ses équipes, et le syndicat « a également une bonne compréhension de la discrimination de longue date de la Fédération contre l’équipe nationale féminine et ses joueurs. »

Le mémoire en particulier conteste la décision du juge du tribunal de district selon laquelle les femmes avaient été payées plus que les hommes, et il demande à la cour d’appel de porter la question en justice. Le juge a accepté l’année dernière une analyse de US Soccer montrant que les hommes étaient payés 212 639 $ par match et les femmes 220 747 $. Cette analyse était basée sur la rémunération totale versée aux deux équipes et en la divisant par le nombre de matchs joués par chaque équipe.

Le mémoire du syndicat des hommes soutient que « les calculs simplistes du tribunal de district ont fait des femmes des victimes à la fois de leur propre succès et des luttes atypiques des hommes en 2017-2018 ». En effet, au cours de la période couverte par le procès, 2015-2019, les femmes ont remporté deux Coupes du monde tandis que les hommes ne se sont pas qualifiés pour une Coupe du monde pour la première fois en plus de 30 ans, ce qui a permis aux femmes de meilleures performances. bonus. Le tribunal est parvenu à sa conclusion « sans faire de distinction entre les frais de comparution et les primes de performance », fait valoir le syndicat des hommes.

Les bonus de victoire disponibles pour les femmes étaient inférieurs aux bonus disponibles pour les hommes dans presque tous les scénarios, selon à la fois le syndicat des hommes et l’appel de l’USWNT.

« Le taux de rémunération d’une femme n’est pas égal à celui d’un homme si la femme doit constamment obtenir de meilleurs résultats simplement pour arriver au même endroit », indique le mémoire. « Si les femmes avaient gagné moins de matchs, ou si le tribunal de district avait analysé une période plus représentative de la performance des hommes comme point de comparaison, la disparité par match aurait été évidente, flagrante et indéniable. »

Il s’agit d’un argument similaire à celui présenté par l’équipe juridique de l’USWNT la semaine dernière dans son appel. Là, les avocats de l’USWNT ont utilisé l’analogie d’un homme et d’une femme qui travaillent le même travail et sont payés via un salaire horaire et une commission de vente. Il ne serait pas égal, ont-ils soutenu, de payer à la femme un salaire inférieur ou une commission inférieure et de s’attendre ensuite à ce qu’elle travaille plus d’heures ou fasse plus de ventes pour gagner une rémunération totale égale à celle de son homologue masculin.

Le juge, en rejetant l’affaire de l’USWNT, avait également statué que l’équipe féminine et l’équipe masculine avaient des structures de rémunération différentes, que les joueurs ont collectivement négociées, de sorte que les deux contrats ne peuvent pas être comparés.

Selon leurs contrats, les hommes de l’USMNT sont payés pour les apparitions et les casquettes – c’est-à-dire lorsqu’un joueur est appelé pour camper ou joue – ainsi que des bonus lorsqu’ils gagnent. Les femmes, cependant, sont payées via une structure hybride où certaines joueuses sont payées en fonction des appels et des plafonds, mais certaines joueuses régulières reçoivent des salaires indépendamment de leur composition, en plus de gagner des bonus.

« Le WNT a explicitement rejeté les conditions qu’il cherche maintenant à s’imposer rétroactivement », a écrit le juge dans sa décision. L’USWNT, dans son appel de la semaine dernière, a repoussé cela, arguant que le juge avait tort : les femmes s’étaient vu offrir la même structure de contrat que les hommes, mais jamais les mêmes montants en dollars.

Le dossier du syndicat masculin soutient les affirmations de l’USWNT selon lesquelles ils n’ont qu’un contrat différent de celui de l’équipe masculine parce que US Soccer a forcé les femmes à négocier dans cette direction. « L’analyse du tribunal de district du processus de négociation collective était viciée de bout en bout », indique le mémoire.

Le syndicat des hommes fait valoir que les femmes ne sont pas en mesure de vendre leurs services à d’autres employeurs – il n’y a qu’une seule fédération pour laquelle elles peuvent jouer – et donc les femmes ont été forcées d’occuper « une position de négociation intenable » lorsque US Soccer a refusé d’offrir le femmes exactement le même contrat que les hommes.

« En rejetant les allégations de rémunération discriminatoire des femmes comme rien de plus qu’un résultat négocié, le tribunal de district a approuvé l’abus de longue date de la Fédération de son contrôle total sur la capacité des athlètes à représenter les États-Unis pour imposer des arrangements d’indemnisation injustes », états brefs. Cet « énorme déséquilibre de pouvoir » est la raison pour laquelle le contrat de l’USWNT peut violer les lois sur la discrimination, même s’il est passé par un processus de négociation collective, ajoute le mémoire.

Le mémoire allègue également qu’au lieu de payer les femmes de manière égale, US Soccer a plutôt « consacré des revenus substantiels aux litiges et au lobbying, dans l’espoir erroné de préserver un système qui traite les femmes comme inférieures ».

US Soccer a contesté qu’il discrimine l’USWNT, et il a publié une déclaration après l’appel de la semaine dernière disant que la fédération « s’est engagée à un salaire égal et à faire en sorte que notre équipe nationale féminine reste la meilleure au monde ».

L’USWNT est actuellement au Japon en compétition pour les Jeux olympiques de 2020.