US Soccer enquête sur un incident de 1991 impliquant Gregg Berhalter

Doug McIntyre Journaliste de football

Gregg Berhalter, qui a entraîné les États-Unis à la Coupe du monde de football 2022, a reconnu mardi les allégations concernant un incident de 1991 au cours duquel il avait donné un coup de pied à sa désormais épouse Rosalin dans les jambes lors d’une dispute devant un bar.

L’incident a été signalé à US Soccer le mois dernier et s’est produit alors que Berhalter était un défenseur de première année de 18 ans à l’Université de Caroline du Nord.

“Il n’y a aucune excuse pour cette nuit-là; ce fut un moment honteux et que je regrette à ce jour”, a écrit Berhalter dans un long message sur les réseaux sociaux signé par lui et sa femme.

“À ce moment-là, je me suis immédiatement excusé auprès de Rosalind, mais il est compréhensible qu’elle ne veuille rien avoir à faire avec moi. J’ai dit à mes parents, à ma famille et à mes amis ce qui s’était passé parce que je voulais assumer l’entière responsabilité de mon comportement. Rosalind a également informé ses parents, sa famille et Bien que les autorités n’aient jamais été impliquées dans cette affaire, j’ai volontairement recherché des conseils pour m’aider à apprendre, à grandir et à m’améliorer – l’une des décisions les plus précieuses que j’aie jamais prises. À ce jour, ce type de comportement ne s’est jamais répété.

Berhalter a poursuivi en disant que Rosalind l’avait contacté sept mois plus tard et que le couple s’était réconcilié – ils sont ensemble depuis et ont quatre enfants ensemble – et a suggéré que l’incident jusque-là inconnu a été révélé dans le cadre d’une apparente tentative de chantage.

“Un individu a contacté US Soccer, disant qu’il avait des informations sur moi qui pourraient” me faire tomber “- une tentative apparente de tirer parti de quelque chose de très personnel d’il y a longtemps pour mettre fin à ma relation avec US Soccer”, a écrit Berhalter. sur son compte Twitter non vérifié, dont FOX Sports a pu confirmer l’authenticité.

Dans son propre communiqué mardi, la Fédération américaine de football a déclaré avoir pris connaissance des allégations le 11 décembre, un peu plus d’une semaine après l’élimination de l’équipe américaine par les Pays-Bas en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar. L’USSF a déclaré qu’elle avait immédiatement lancé une enquête indépendante sur l’incident et l’extorsion présumée de Berhalter.

“Grâce à ce processus, US Soccer a appris un comportement inapproprié potentiel envers plusieurs membres de notre personnel par des personnes extérieures à notre organisation”, indique le communiqué de US Soccer. “Nous prenons un tel comportement au sérieux et avons élargi notre enquête pour inclure ces allégations.

“Nous apprécions que Gregg et Rosalind se soient manifestés pour parler ouvertement de cet incident”, poursuit le communiqué. “Conformément à notre engagement de transparence, nous partagerons publiquement les résultats de l’enquête lorsqu’elle sera terminée. US Soccer condamne la violence de toute sorte et prend ces allégations très au sérieux.”

Ancien défenseur américain à deux reprises de la Coupe du monde, Berhalter a été embauché pour diriger l’équipe nationale en décembre 2018, 14 mois après que les Américains n’aient pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde de cette année – le premier tournoi masculin américain manqué en plus de 30 ans. Il a mené l’équipe aux titres de la Gold Cup de la CONCACAF et de la Ligue des Nations en 2021, et en mars dernier a qualifié les Américains pour leur première Coupe du monde en huit ans.

Son contrat de quatre ans a expiré la semaine dernière; si Berhalter, qui a dirigé des équipes en Suède et en MLS avant de prendre le poste d’équipe nationale, est considéré ou non comme entraîneur de l’USMNT, cela dépendra probablement à la fois du résultat de l’enquête et de l’examen technique toujours mené par le directeur sportif de US Soccer, Earnie Stewart. .

Les États-Unis lanceront leur liste 2023 plus tard ce mois-ci avec des matchs amicaux contre la Serbie et la Colombie à Los Angeles.

“Avec l’examen et l’enquête en cours, US Soccer annoncera qui dirigera le camp de l’équipe nationale masculine de janvier dans les prochains jours”, indique le communiqué de la fédération.