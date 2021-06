US Soccer continue de se heurter à l’USWNT après la diffusion d’un nouveau documentaire sur l’égalité des salaires

L’US Soccer et l’équipe nationale féminine des États-Unis ont continué de s’affronter jeudi après que l’instance dirigeante a accusé un avocat travaillant pour l’équipe dans le cadre de leur procès pour l’égalité de rémunération d’avoir fait preuve d’un « niveau préoccupant de malhonnêteté » en présentant « un récit trompeur et inexact des faits ». dans un nouveau documentaire sur la bataille juridique de l’équipe.

Dans un fil de 17 messages postés sur Twitter, US Soccer a réfuté un certain nombre d’affirmations de l’avocat Jeffrey Kessler dans le nouveau documentaire de HBO « LFG ».

« Dans le nouveau film » LFG « , il y a un niveau inquiétant de malhonnêteté à propos de US Soccer et de l’indemnisation de l’USWNT qui, selon nous, doit être abordé », a déclaré le premier Tweet.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

– Lewis : la Coupe du monde 2023 booste déjà le football en Océanie

« Plus précisément, l’avocat Jeffrey Kessler présente un compte rendu trompeur et inexact des faits. »

Le documentaire, qui a été publié jeudi, raconte l’histoire du procès pour l’égalité de rémunération de l’USWNT principalement à travers les yeux de leur équipe juridique ainsi que des joueurs Becky Sauerbrunn, Megan Rapinoe, Jessica McDonald, Kelley O’Hara et Sam Mewis.

« L’USSF, malheureusement, continue d’essayer de réécrire le passé, inventant un récit selon lequel elle a offert un taux de rémunération égal aux joueuses championnes du monde, mais elle ne l’a pas fait », a déclaré Kessler dans un communiqué lorsqu’il a été contacté par ESPN le Vendredi.

« Il s’en prend aux joueuses et à moi dans une tempête Twitter juvénile parce qu’il connaît la vérité – et le reste du monde aussi. »

S’exprimant après la sortie du documentaire, Rapinoe a déclaré qu’elle serait toujours surprise de la façon dont le jugement sommaire s’était déroulé contre eux.

Dans le nouveau film « LFG », il y a un niveau inquiétant de malhonnêteté à propos de US Soccer et de la compensation de l’USWNT qui, selon nous, doit être abordé. Plus précisément, l’avocat Jeffrey Kessler présente un compte rendu trompeur et inexact des faits. (Fil) 1/17 – Comms de football américain (@ussoccer_comms) 24 juin 2021

« Je ne serai jamais choqué par le jugement sommaire », Rapinoe a dit aux gens. « Je ne serai jamais choqué par les choses qu’ils disent. Je ne serai jamais choqué par les positions qu’ils ont prises.

« Cela fait toujours très mal d’avoir, vous savez, non pas n’importe qui dise ça à votre sujet, mais d’avoir quelqu’un qui vous voit de si près tout le temps et qui comprend tout le travail que vous faites. »

L’USSF a refusé de participer au documentaire, avec Le rapport du Washington Post que l’USSF a déclaré qu’elle avait été approchée tard dans la production et qu’elle n’avait pas reçu suffisamment d’informations sur le projet.

Le fil Twitter, publié par la Fédération, réitère bon nombre des arguments qu’ils ont avancés dans leur affaire judiciaire.

« Kessler affirme que ‘simplement pour se présenter et jouer à un match, les hommes obtiennent plus par match que les femmes.’ Les faits : les équipes masculines et féminines sont représentées par différents syndicats et ont sciemment demandé et accepté différents modèles de rémunération », a déclaré l’USSF.

« L’USWNTPA [USWNT Players Association] demandé et accepté un contrat qui prévoit un salaire garanti de 100 000 $ et des avantages sociaux, ainsi qu’un bonus pour les matchs. Le contrat des hommes est payant, ce qui signifie qu’ils ne sont payés que lorsqu’ils jouent. Pas de salaire garanti. Aucun avantage.

L’USWNT a porté plainte contre US Soccer à la recherche d’un salaire égal. Photo par Ira L. Black/Corbis via Getty Images

« Les bonus sont-ils plus petits que les bonus de jeu USMNT ? Oui, [because] l’USWNTPA a négocié un salaire et des avantages sociaux de 100 000 $. Kessler omet commodément ces deux choses et ne compare que les bonus. Il omet également de mentionner le salaire de 90 000 $ + que US Soccer paie pour jouer dans la NWSL.

« Cette structure a été préférée par l’USWNT, car elle assure la sécurité et la stabilité. Si une joueuse se blesse le 2 janvier, elle reçoit toujours son plein salaire (et son salaire NWSL). Pendant COVID, lorsqu’il n’y avait pas de matchs, l’USWNT était toujours payée chaque deux [weeks and] avantages. USMNT a été payé 0 $.

« Lors de la négociation de leur dernier accord signé en 2017, l’USWNTPA a refusé une structure de paiement pour jouer, exactement de la même manière que l’équipe masculine est payée. »

L’USSF a également réfuté les allégations du documentaire sur l’hébergement à l’hôtel, les voyages en avion, la génération de revenus, les cotes d’écoute et les prix de la Coupe du monde.

« Notre USWNT et notre USMNT sont parmi les mieux payées au monde, l’USWNT comptant plus que presque toutes les équipes nationales masculines dans le monde. Nous sommes convaincus qu’en travaillant ensemble, nous pouvons parvenir à un accord qui profite à tous à l’avenir », a ajouté l’USSF. .

« Nous restons déterminés à tirer parti du succès de nos équipes et à continuer de développer le football ici aux États-Unis à tous les niveaux du jeu. »

Un juge fédéral a accordé un accord partiel entre l’USWNT et l’USSF en avril sur les conditions de travail inégales.

Cela a permis à l’équipe de faire appel d’une décision en mai 2020 qui a vu la partie sur l’égalité de rémunération de leur action en justice, initialement déposée en mars 2019, rejetée.

La présidente de l’USSF, Cindy Parlow Cone, a déclaré le 15 juin que demander à la fédération « de combler la différence dans l’argent des prix de la FIFA [one of the key requests in the USWNT’s lawsuit] est intenable et les mettrait probablement en faillite ».