Les deux parties sont parvenues à un accord résolvant les conditions de travail inégales que l’USWNT a présenté dans le cadre d’un procès plus large de mars 2019, qui prétend que les femmes ont été payées moins que l’équipe masculine et ont également été soumises à des conditions inégales.

Cette dernière réclamation, a annoncé mardi US Soccer, a été résolue, les deux parties ayant déposé une proposition de règlement. Dans ce document, la fédération s’engage à mettre en œuvre des politiques spécifiquement liées à «l’hébergement à l’hôtel, la dotation en personnel, les lieux et les voyages».

Dans un communiqué, Molly Levinson, porte-parole des joueurs de l’USWNT, a souligné que l’accord n’indiquait pas la fin de la bataille juridique, affirmant que l’équipe prévoyait toujours de faire appel de la décision du tribunal en mai dernier rejetant les demandes d’égalité de rémunération de l’équipe.

L’accord, a déclaré Levinson, « ne tient pas compte du fait central dans cette affaire que les joueuses ont été payées à des taux inférieurs à ceux des hommes qui font le même travail ».

«Nous restons aussi engagés que jamais dans notre travail pour atteindre l’égalité de rémunération que nous méritons légalement», a-t-elle déclaré. « Nous nous concentrons sur l’avenir et veillons à ce que nous laissions le jeu dans un meilleur endroit pour la prochaine génération de femmes qui joueront pour cette équipe et ce pays. »

Cindy Parlow Cone, présidente d’US Soccer et ancienne joueuse de l’USWNT, a qualifié l’accord de mardi de « pas en avant positif », et elle a exhorté l’équipe à accepter l’offre à commandes pour discuter des options de contrat.

« En tant qu’ancienne joueuse de l’USWNT, je peux vous promettre que je suis attachée à l’égalité entre l’USWNT et l’USMNT », a-t-elle déclaré dans un communiqué, faisant référence à l’équipe nationale masculine. « Mon objectif est, et a toujours été, de parvenir à une résolution sur toutes les questions d’égalité de rémunération et d’inspirer une nouvelle ère de collaboration, de partenariat et de confiance entre l’USWNT et la Fédération. »

Président américain du football: des revendications d’égalité salariale entraîneraient la « faillite » de l’organisation

Lors d’une conférence téléphonique après l’annonce, Cone a déclaré aux journalistes que la fédération avait contacté l’équipe et leur avait proposé le même contrat que les hommes pour les matchs contrôlés par US Soccer. Cependant, a déclaré Cone, l’équipe demande à la fédération de constituer le prix de la Coupe du monde de la FIFA, une « grande majorité des 66 millions de dollars qu’ils demandent en arriérés de salaire ».

Reconnaître cet argent, a déclaré Cone, mettrait probablement en faillite US Soccer.

«Ce serait dévastateur pour notre budget et pour notre programmation», a-t-elle déclaré. « Mais étant donné Covid, pour ne pas être trop dramatique, mais cela mettrait probablement la fédération en faillite. »

En mai, la star de l’USWNT Megan Rapinoe, apparaissant sur ABC « Good Morning America » ​​après que le tribunal eut rejeté les demandes d’égalité de salaire de l’équipe, a déclaré que US Soccer n’avait jamais offert le contrat masculin aux femmes.

Les demandes d’égalité de rémunération de l’USWNT précédemment rejetées par un juge

L’USWNT a initialement déposé une plainte contre la Fédération américaine de football en mars 2019, 28 membres de l’équipe figurant sur la liste des plaignants.

La poursuite allègue que les pratiques de paiement de la Fédération américaine de football constituent une discrimination fédérale en payant les femmes moins que les hommes « pour un travail sensiblement égal et en leur refusant des conditions de jeu, d’entraînement et de voyage au moins égales; une promotion égale de leurs jeux; un soutien et un développement égaux pour leurs jeux et d’autres conditions d’emploi égales à celles du MNT. »

En mai, le juge R. Gary Klausner a écrit dans sa décision que les membres de l’USWNT n’avaient pas prouvé la discrimination salariale en vertu de l’Equal Pay Act parce qu’ils jouaient plus de matchs et gagnaient plus d’argent que l’équipe masculine. L’équipe féminine a également rejeté une convention collective (CBA) où elles auraient la même structure salariale que l’équipe masculine en faveur d’une CBA différente, a écrit Klausner.

« Cette approche – simplement comparer ce que chaque équipe aurait fait dans le cadre de l’ABC de l’autre équipe – est intenable dans ce cas parce qu’elle ignore la réalité que le MNT et le WNT ont négocié des accords différents qui reflètent des préférences différentes, et que le WNT a explicitement rejeté les termes qu’ils cherchent maintenant à s’imposer rétroactivement », a écrit Klausner.

Rapinoe a défendu l’USWNT, arguant que «le contrat des hommes ne nous a jamais été offert et certainement pas le même montant».

«Pour dire que nous avons négocié notre contrat et que c’est ce que nous avons convenu, je pense que tant de femmes peuvent comprendre ce que cela fait de se lancer dans une négociation en sachant que l’égalité de rémunération n’est pas sur la table. Connaître quelque part près de vos homologues masculins n’est pas même sur la table », dit-elle.