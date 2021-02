US Soccer abroge la politique exigeant que les joueurs se présentent pour l’hymne

Le Conseil national de la Fédération américaine de football a officiellement voté l’abrogation d’une politique exigeant que les joueurs se présentent pour l’hymne national.

Le vote d’abrogation de la politique 604-1, qui a eu lieu samedi lors de l’assemblée générale annuelle de l’USSF, a recueilli 71,34% des voix pondérées. La politique avait déjà été abrogée par le conseil d’administration de l’USSF en juin dernier, mais elle nécessitait toujours un vote du Conseil national, qui comprend des centaines d’électeurs de partout au pays représentant les parties prenantes des circonscriptions des jeunes, des adultes amateurs et professionnels, ainsi que le conseil des athlètes.

La politique a été adoptée à l’origine lors de l’AGA de l’USSF en 2017 et déclarait: «Toutes les personnes représentant une équipe nationale de la Fédération doivent se tenir respectueusement pendant la lecture des hymnes nationaux lors de tout événement dans lequel la Fédération est représentée.

La politique a été adoptée en réponse au milieu de terrain de l’équipe nationale féminine américaine Megan Rapinoe, qui s’est agenouillée pour l’hymne national avant un match de 2016 contre la Thaïlande. Elle l’a fait dans le but de montrer sa solidarité avec le quart-arrière des 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, qui s’était agenouillé pendant l’hymne avant les matchs de la NFL pour protester contre l’inégalité raciale et la brutalité policière. Rapinoe a fait la même chose à plusieurs reprises avec son club, le Seattle Reign, maintenant connu sous le nom de OL Reign. Suite à l’adoption de la politique, Rapinoe a déclaré qu’elle honorerait la politique et a continué de le faire.

Mais à la suite de la mort de George Floyd à Minneapolis en mai 2020 alors qu’il était en garde à vue, des manifestations ont eu lieu à travers les États-Unis au sujet des problèmes mêmes que Kaepernick et Rapinoe essayaient de soulever. Certaines de ces manifestations comprenaient des manifestants et des policiers agenouillés à la mémoire de Floyd. Cela a conduit l’USSF à reconsidérer sa politique.

Lors de la réunion de samedi, qui s’est tenue virtuellement en raison de la pandémie de coronavirus en cours, le vote a suscité plus de réponses de la part des personnes assemblées que tout autre point à l’ordre du jour. La plupart des commentaires étaient contre l’abrogation, y compris celui du paralympien américain et membre du conseil des athlètes Seth Jahn, dans lequel ses remarques minimisaient l’impact de la brutalité policière et de l’esclavage sur la communauté noire. Les commentaires négatifs ont conduit la présidente de l’USSF, Cindy Parlow Cone, à s’adresser aux personnes rassemblées et à déclarer que l’abrogation de la politique n’était en aucun cas destinée à manquer de respect au drapeau ou à l’armée.

« Il s’agit du droit des athlètes et de notre personnel de protester pacifiquement contre les inégalités raciales et la brutalité policière », a-t-elle déclaré. « J’exhorte donc nos membres à soutenir notre personnel et nos athlètes sur cette politique. »

Dans l’autre événement notable de la journée, le président de l’Idaho Youth Soccer Association, Bill Taylor, a été élu vice-président de l’USSF, ce qui lui a valu un siège au conseil d’administration de l’USSF. Il a battu l’ancien international américain Cobi Jones, le membre du conseil d’administration de l’USSF Tim Turney et le président de la Metropolitan DC-Virginia Soccer Association Jim Sadowski lors d’un vote qui s’est déroulé en deux tours. Jones a été le meilleur électeur au premier tour, mais cela n’a pas suffi pour obtenir la majorité. Le deuxième tour a vu Taylor recevoir 55,94% des voix pondérées pour remporter l’élection.

Jones, le leader de tous les temps de l’équipe masculine américaine en apparitions, visait à n’être que la troisième personne noire à siéger au conseil d’administration de l’USSF.

Cone a également été élu au poste de président de l’USSF. Elle a couru sans opposition après avoir succédé l’année dernière à Carlos Cordeiro, qui a démissionné à la suite d’une controverse sur le langage utilisé dans les dépôts juridiques qui dénigraient les joueuses de l’équipe nationale féminine américaine.