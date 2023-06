US Soccer a interviewé plus de 10 candidats pour un poste à l’USMNT

US Soccer adopte une approche lente et méthodique dans sa recherche du manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis. Après tout, l’équipe n’a pas eu d’entraîneur permanent depuis que Gregg Berhalter a quitté le poste après la Coupe du monde. US Soccer a plutôt mis en place deux managers intérimaires différents depuis janvier.

RENARD Sports rapporte maintenant que cette recherche d’un entraîneur s’est étendue très loin. Doug McIntyre du point de vente affirme que plus de 10 entraîneurs ont été interviewés pour le rôle. Cela comprend soi-disant des candidats de plusieurs pays d’Europe et d’Amérique centrale et divers entraîneurs des États-Unis.

Crocker est venu aux États-Unis pour identifier les candidats de l’USMNT

Selon le rapport, Matt Crocker a signé plus tôt que prévu en tant que directeur sportif de l’USMNT. Le Gallois devait initialement prendre ses fonctions le 1er août. À l’époque, il était sous contrat avec Southampton. Cependant, l’ancien club de Premier League a permis à Crocker de partir tôt. Cette décision visait à aider à mener des entretiens pour le poste de responsable de l’USMNT et, espérons-le, à prendre une décision finale sur le bon candidat.

Steve Cherundolo fait partie de ces candidats USMNT. L’ancien défenseur a une expérience d’entraîneur en Allemagne et ici aux États-Unis. Il était même auparavant entraîneur adjoint de l’équipe nationale en 2018 sous la direction de l’entraîneur par intérim Dave Sarachan.

Le duo légendaire d’Arsenal, Thierry Henry et Patrick Vieira, sont également des possibilités majeures. Henry a annoncé publiquement qu’il voudrait le poste, tandis que Vieira a une expérience significative dans plusieurs ligues de haut niveau. L’ancien entraîneur-chef du NYCFC avait précédemment quitté Crystal Palace, côté Premier League, en mars.

La sélection finale peut prendre quelques mois de plus

La publication suggère également que Luis Enrique, Jesse Marsch, Pellegrino Matarazzo, le manager salvadorien Hugo Perez et Berhalter susmentionné sont également tous des candidats possibles.

Malgré la longue liste de candidats permanents potentiels, Crocker a admis que la décision prendra du temps. En fait, le Gallois a admis en mai qu’un choix final pourrait ne pas avoir lieu avant la «fin de l’été». L’USMNT continuera d’être dirigée par l’entraîneur par intérim BJ Callaghan pour les compétitions de la Ligue des Nations et de la Gold Cup.

PHOTO : IMAGO / Ulmer/Teamfoto