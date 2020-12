L’excitation entourant les mystérieux monolithes a pris un nouveau tournant après la disparition des structures de l’Utah et de la Roumanie la semaine dernière. Lundi, le photographe Ross Bernards, basé au Colorado, a écrit un article détaillé sur Instagram, dans lequel il a raconté comment quatre hommes sont sortis de nulle part et ont démantelé la structure et l’ont emmenée sur une brouette. Bernard a également joint plusieurs photos de l’incident où les hommes ont détruit le monolithe.

Maintenant, un sport extrême, Youtuber a affirmé que lui et ses amis étaient responsables de la suppression de la structure du milieu du désert.

Andy Lewis, 34 ans, qui est un BASE jumper et slackliner, a posté une vidéo avec des images fixes sur son compte YouTube intitulée « Nous avons supprimé le monolithe de l’Utah » et a déclaré que son « équipe » avait fait tomber le monolithe. La vidéo ne donne pas une image claire des quatre personnes qui démontent la structure. Dans la nuit du 27 novembre 2020, vers 20h30, notre équipe a retiré le monolithe de l’Utah. Sa vidéo ajoute également une brève description: « Nous ne fournirons aucune autre information, réponse ou aperçu pour le moment. »

Lewis s’est entretenu avec le Salt Lake Tribune et a admis avoir enlevé la structure parce qu’il estimait que la présence du monolithe perturbait en fait le paysage naturel du désert immaculé, car les gens continuaient à le visiter pour prendre des photos de la structure.

Lewis aurait déclaré que bien qu’il soutienne l’art et les artistes, cette structure a créé beaucoup de boom démographique dans la région, ce qui n’est pas correct, en particulier pendant ces périodes de pandémie sans précédent.

Il a dit que les gens essayaient d’atteindre l’endroit par des voitures, des vélos et même des avions et des hélicoptères qui ont détruit le naturel de l’endroit.

Le récit de Lewis sur la suppression semble correspondre à Bernards, qui a publié lundi un compte détaillé sur Instagram. Bernards, 34 ans, a déclaré que lui et 3 de ses amis avaient conduit six heures pour atteindre le site reculé de l’Utah afin de voir de plus près le magnifique bâtiment lorsqu’il a vu 4 hommes descendre et démonter le bâtiment en quelques minutes.

Bernard a expliqué la séquence des événements et a écrit: «Je venais de finir de prendre quelques photos du monolithe au clair de lune et j’ai fait une pause en pensant aux réglages que je devais changer pour ma dernière batterie de vol de drone quand nous quelques voix entendues venir.

Bernards a déclaré que les hommes l’ont finalement cassé et ont pris les pièces dans une brouette. Il a dit que l’un d’eux, alors qu’il sortait avec la brouette, les a regardés aussi, a dit: « Ne laissez pas de trace. »

Le message de Bernards a reçu des réactions mitigées de la part des gens. Alors que quelqu’un était d’accord avec lui, d’autres pensaient toujours qu’il n’y avait aucune indication claire de qui étaient les hommes et pourquoi ils avaient enlevé quelque chose qui ne leur appartenait probablement pas. La vidéo YouTube de Lewis a également suscité des réactions similaires, beaucoup critiquant Lewis pour avoir démantelé quelque chose qui n’était pas le sien.

Les apparitions et les disparitions ultérieures des mystérieux monolithes de l’Utah puis de la Roumanie ont fait beaucoup de bruit partout avec des gens qui ont proposé diverses théories du complot sur son origine. Et bien qu’une connexion extraterrestre soit quelque chose que les fans de films spatiaux recherchent, les experts ont deviné qu’elle a probablement été publiée par un artiste de la nouvelle vague ou par quelqu’un qui est un grand fan du chef-d’œuvre de Kubrick de 2001: A Space Odyssey Fan.