US Senior Open: Padraig Harrington retient Steve Stricker pour remporter sa première victoire senior | Nouvelles du golf

La victoire de Padraig Harrington à l’US Senior Open est sa première sur le circuit des plus de 50 ans

Padraig Harrington a survécu à une charge du dernier tour du capitaine rival de la Ryder Cup Steve Stricker pour décrocher son premier titre majeur senior à l’US Senior Open.

Harrington, trois fois champion majeur, a pris une avance de cinq coups lors de la dernière journée au Saucon Valley Country Club, mais a donné de l’espoir au peloton de chasse lorsqu’il a suivi un premier 36 en commençant son neuf de retour avec des bogeys successifs.

L’Irlandais est revenu à 10 sous avec un birdie de 30 pieds au 15e par quatre et a négocié ses trois derniers trous avec des pars de deux putts, avec un un sur 72 suffisant pour remporter une victoire d’un coup sur Stricker et premier mondial. victoire depuis le Masters du Portugal 2016.

Harrington a enregistré des rondes de 71, 65, 66 et 72 en route vers la victoire de l’US Senior Open

“Je pense que c’est spécial pour moi de gagner celui-ci simplement parce que je n’ai jamais gagné un événement de l’USGA (United States Golf Association)”, a déclaré Harrington. “Je pense que cela ajoute plus que si vous pouviez faire demi-tour et gagner une autre majeure senior.

“Mais parce que je n’ai jamais été champion de l’US Open ou junior, c’est super de venir gagner le senior. Cela ajoute quelque chose que je n’ai jamais eu dans ma carrière.”

Harrington, qui a réussi son tour le plus élevé de la semaine le dernier jour, a rejoint Arnold Palmer, Gary Player, Lee Trevino et Jack Nicklaus en tant que seuls vainqueurs multiples de l’Open à également remporter l’US Senior Open.

Stricker, le champion de l’US Senior Open 2019 et quatre fois vainqueur majeur du Champions Tour, a joué au golf à parité égale sur six trous avant de remporter six birdies lors de ses 12 derniers trous pour mettre la pression sur Harrington.

“J’ai eu quelques putts que j’aurais aimé pouvoir avoir à 15 et 16 ans, mais je l’ai fait (Harrington) transpirer un peu vers la fin, ce qui était mon objectif, et il l’a géré,” dit Stricker.

“Chapeau à lui. Il a très bien joué. J’ai joué avec lui hier. Il a très bien joué. C’était serré, mais il était le meilleur joueur cette semaine.”

L’Australien Mark Hensby a terminé six coups en troisième position après un dernier 69, le duo américain Rob Labritz et Gene Sauers partageant la quatrième place avec le Thaïlandais Thongchai Jaidee.