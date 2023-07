US Senior Open: Bernhard Langer bat le record du PGA Tour Champions après son 12e titre majeur senior | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la ronde finale de l’US Senior Open, disputée à SentryWorld dans le Wisconsin

Faits saillants de la ronde finale de l’US Senior Open, disputée à SentryWorld dans le Wisconsin

Bernhard Langer a créé plus d’histoire du golf et établi plusieurs records après avoir remporté une victoire en deux temps sur Steve Stricker à l’US Senior Open.

Langer a marqué un sous-70 le dernier jour à SentryWorld à Stevens Point, Wisconsin pour se dégager du peloton de chasse, le leader du jour au lendemain n’ayant jamais été menacé alors qu’il terminait la semaine sur sept sous pour clôturer une victoire impressionnante.

Il a commencé la deuxième journée en avance et a rapidement prolongé son avance avec trois birdies dans ses cinq premiers trous, Langer annulant ensuite un bogey au sixième en faisant un birdie le suivant et en profitant du 10e par cinq.

Bernhard Langer a remporté une victoire par deux coups à l’US Senior Open

Une série de pars sur les neuf derniers a permis à Langer de garder le contrôle du tournoi, seulement pour voir sa marge de victoire sur le challenger le plus proche Stricker réduite lorsqu’il a bogeyé chacun de ses trois derniers trous.

La victoire de l’Allemand est son 46e titre de champion du circuit PGA, battant le précédent total de tous les temps détenu par Hale Irwin, avec la victoire également son 12e majeur senior et étendant son propre record.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Langer à 65 ans et 10 mois bat également son propre record en tant que vainqueur le plus âgé de l’histoire des champions du PGA Tour, après sa victoire au Chubb Classic en février, la victoire venant 13 ans après son précédent succès à l’US Senior Open.

« Depuis que j’ai remporté mon 45e à Naples en février et que j’ai égalé le record de Hale Irwin, tout le monde continue de parler partout où je joue et les gens viennent me voir et me disent ‘faites-en votre 46e, faites l’histoire ici! », A déclaré Langer après sa victoire. .

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

« C’est difficile de s’en éloigner mais j’ai très bien réussi, j’ai pu le bloquer la plupart du temps, essayer de rester dans le présent et je me suis vraiment senti en paix aujourd’hui. Il y a beaucoup plus de douleurs qu’il n’y en avait il y a 10 ans, mais j’aime toujours le jeu et si je joue comme je l’ai fait cette semaine, je vais continuer à jouer. »

Stricker a terminé deuxième après une finale de 69, après avoir remporté les deux premières majeures seniors de l’année, tandis que Jerry Kelly a terminé trois coups en troisième après un niveau de 71.

Le prochain événement PGA Tour Champions est le Kaulig Companies Championship à Firestone CC dans l’Ohio du 13 au 16 juillet, tandis que le prochain majeur senior est The Senior Open au Royal Porthcawl au Pays de Galles du 27 au 30 juillet.