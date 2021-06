US School Board supprime les noms de tous les jours fériés du calendrier

Un conseil scolaire du New Jersey, aux États-Unis, a décidé de supprimer les noms de tous les jours fériés de son calendrier scolaire pour éviter de blesser les sentiments religieux et être plus inclusif envers ses élèves. Le canton de Randolph dans le comté de Morris a voté à l’unanimité pour supprimer tous les noms de vacances du calendrier scolaire, y compris Thanksgiving, Memorial Day et même des jours religieux comme Noël, Yom Kippour et Rosh Hashanah, lors d’une réunion avec plus de 100 personnes le 10 juin, jeudi. Désormais, ces jours fériés seront simplement désignés comme «jours de congés» dans les écoles du comté de Morris, comme décidé par les membres du Randolph Board of Education.

Cette décision visait à atténuer toute infraction possible que quiconque pourrait ressentir à l’égard des vacances célébrant des personnages historiques ou des groupes ethniques sélectionnés. Dorene Roche, un membre du conseil d’administration a déclaré Renard 5 qu’il n’y aurait pas de sentiments blessés s’ils n’avaient rien sur le calendrier. Alors que certains ont soutenu qu’il n’incombait pas au conseil de nommer les vacances, un autre membre, Ronald Conti, a déclaré avant le vote qu’ils pouvaient soit retirer les noms, soit adopter les noms attribués par les gouvernements fédéral et des États.

La réunion a réuni près de 125 personnes qui se sont opposées à la décision et sont même sorties ou ont été invitées à partir par la sécurité. La foule nombreuse s’était présentée à la réunion de jeudi pour protester contre le changement de nom de Columbus Day en Journée des peuples autochtones par le conseil d’administration lors d’une réunion le 13 mai. Il a rencontré un tollé sur les réseaux sociaux, un flot de courriels et d’appels téléphoniques aux membres du conseil d’administration.

Les dissidents à la décision ont eu recours à des interruptions criantes, à des ovations debout tonitruantes et à des débrayages pour montrer leur colère. Le sénateur de l’État républicain Anthony Bucco a également pris la parole lors de la réunion, exhortant les membres du conseil d’administration à reconsidérer et à revenir sur leur décision. Des organisations italo-américaines comme UNICO et les Chevaliers de Colomb ont également exprimé leur opinion lors de la réunion, racontant des histoires personnelles expliquant l’importance de Columbus Day pour la communauté.

Dans un enregistrement audio de la réunion, on pouvait entendre un homme demander et crier ce qu’ils ont fait et ce qui vient de se passer.

