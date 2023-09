US Open : Zhang Zhizhen entre dans l’histoire en devenant le premier Chinois à vaincre un joueur du top 5, Casper Ruud

La cinquième tête de série, Casper Ruud, était sur le point d’être surpris lorsqu’il a été battu par le Chinois Zhang Zhizhen à l’US Open mercredi, ce qui fait de lui le premier Chinois à vaincre un joueur classé parmi les cinq premiers.

Le Shanghaien de 26 ans est actuellement classé 67ème mondial et a réalisé le match de sa vie pour vaincre le finaliste de la précédente édition de l’US Open, 6-4, 5-7, 6-2, 0-6. , 6-2.

La victoire de Zhang était la première fois qu’un joueur chinois masculin battait un joueur classé parmi les cinq premiers mondiaux.

Zhang affrontera l’Australien Rinky Hijikata au troisième tour vendredi, tentant d’atteindre les huitièmes de finale d’un Grand Chelem pour la première fois.

Le revirement de mercredi contrastait fortement avec la campagne de Zhang lors du tournoi de l’année dernière, où il avait été éliminé au premier tour après que sa carrière ait été effectivement interrompue par la pandémie de Covid-19.

« Tout d’abord, avec la situation du COVID, c’est difficile de sortir. Ensuite, tout est difficile », a déclaré Zhang.

« Je ne pense pas (à) ce moment-là que nous croyions pouvoir obtenir ce résultat. À ce moment-là, je dirais que nous réfléchissons davantage à essayer de nous classer dans le top 100, c’est notre objectif, l’objectif que vous vous fixez étape par étape. »

Zhang a déclaré qu’il adopterait cette approche pour le reste de l’US Open, à commencer par le troisième tour de vendredi.

« Un tour par un tour, un pas par un, et nous verrons », a-t-il déclaré. « Je ne peux pas trop réfléchir. Chaque tour est difficile. »

Plus tôt, les esprits s’étaient enflammés après que Ruud ait égalisé le match à deux sets chacun avec un quatrième set 6-0.

Zhang a quitté le terrain pendant plusieurs minutes pour faire une pause aux toilettes et changer de vêtements, ce qui a clairement perturbé l’élan de Ruud.

Le Norvégien a été immédiatement breaké dès le premier jeu du set final, et Ruud, frustré, s’est plaint avec colère contre l’arbitre de chaise, l’accusant de ne pas avoir respecté les délais.

« Pourquoi tu ne fais rien ? », a crié Ruud à l’arbitre. « Parfois, tu suis clairement les règles, d’autres fois tu t’en fous. Pourquoi tu ne fais rien ? »

Alors que Ruud s’effondrait, Zhang a enfoncé son avantage. Il a de nouveau breaké au cinquième match pour prendre une avance de 4-1, puis a conservé une avance de 5-1.

Ruud a tenu son service pour réduire l’écart à 5-2, mais Zhang n’a pas été démenti, produisant une superbe volée de revers sur la balle de match pour sceller la victoire.

Ruud a admis plus tard que la longue pause de Zhang l’avait fait dérailler avant le set décisif.

« Cela fait six, sept minutes que je me promène sans rien faire », a déclaré Ruud. « J’ai peut-être perdu mon rythme là-bas, et c’est frustrant parce que vous êtes sur une lancée, vous avez gagné le quatrième set, vous voulez en quelque sorte continuer. .

« C’est pourquoi j’étais un peu frustré, j’ai en quelque sorte demandé à l’arbitre quelles étaient les règles ici. »

