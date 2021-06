US Open : Viktor Hovland a du sable dans les yeux et doit déclarer forfait au deuxième tour | Actualités golfiques

Viktor Hovland s’est retiré de l’US Open

Viktor Hovland a été contraint de se retirer de l’US Open à mi-chemin de son deuxième tour en raison d’un problème avec son œil.

Hovland a eu des problèmes avant de prendre le départ vendredi à Torrey Pines lorsque du sable s’est logé dans son œil alors qu’il effectuait sa routine d’échauffement dans la zone d’entraînement des matchs courts.

Le jeune Norvégien passionnant n’a pas pu atténuer le problème qui a clairement affecté sa concentration alors qu’il a bogué quatre de ses six premiers trous après avoir commencé au 10e, puis il a doublé le premier pour s’effondrer à neuf au-dessus de la normale pour le tournoi.

Le numéro 13 mondial a consulté un médecin après n’avoir joué que deux trous et a de nouveau demandé une assistance médicale alors qu’il quittait le premier green, lorsqu’il a décidé de remettre sa carte avant de partir se faire soigner, et l’USGA a rapidement confirmé qu’il ne jouerait plus. partie.

Hovland luttait avec du sable dans les yeux

Une déclaration des responsables du tournoi disait : « Viktor Hovland s’est retiré du championnat de l’US Open 2021 le vendredi 18 juin, en raison d’une blessure à l’œil.

« Hovland, le champion amateur U 2018 qui était totalement exempté et qui participait à son troisième US Open, avait terminé 10 trous du deuxième tour après avoir obtenu un triple de 74 au premier tour de jeudi. Il a commencé au 10e trou à 1:25 pm PDT et a été regroupé avec Matt Fitzpatrick, d’Angleterre, et Tyrrell Hatton, d’Angleterre. »

L’espoir de la Ryder Cup faisait partie des favoris d’avant le tournoi après une saison régulière, affichant six top 10 lors de ses 12 départs, dont deux podiums consécutifs au championnat Valspar et au championnat Wells Fargo le mois dernier.