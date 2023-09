US Open : un fan expulsé suite au commentaire d’Hitler lors du match de Zverev

NEW YORK –

Un fan a été expulsé d’un match de tennis de l’US Open tôt mardi matin après que le joueur allemand Alexander Zverev s’est plaint que l’homme avait utilisé des termes évoquant le régime nazi d’Adolf Hitler.

Zverev, tête de série n°12, servait à 2-2 dans le quatrième set de son match contre le n°6 Jannik Sinner lorsqu’il s’est soudainement dirigé vers l’arbitre James Keothavong et a pointé du doigt le supporter, qui était assis dans une section derrière le arbitre.

« Il vient de prononcer la phrase hitlérienne la plus célèbre qui existe au monde », a déclaré Zverev à Keothavong. « Ce n’est pas acceptable. »

Keothavong s’est retourné et a demandé au fan de s’identifier, puis a demandé aux fans d’être respectueux envers les deux joueurs. Puis, lors du changement peu après que Zverev ait servi, le supporter a été identifié par des spectateurs assis à côté de lui et il a été expulsé par la sécurité.

« Une remarque désobligeante a été adressée à Alexander Zverev », a déclaré le porte-parole de la Fédération américaine de tennis, Chris Widmaier. « Le supporter a été identifié et escorté hors du stade. »

Zverev a déclaré après le match qu’il avait déjà demandé à des fans de faire des commentaires désobligeants, mais sans impliquer Hitler.

« Il a commencé à chanter l’hymne d’Hitler qui était à l’époque. C’était ‘Deutschland uber alles’ et c’était un peu trop », a déclaré Zverev.

« Je pense qu’il s’impliquait dans le match depuis longtemps. Cela ne me dérange pas, j’aime quand les fans sont bruyants, j’aime quand les fans sont émotifs. Mais je pense que je suis allemand et que je ne suis pas vraiment fier de ça. histoire, ce n’est pas vraiment une bonne chose à faire et je pense qu’il est assis au premier rang, je pense que beaucoup de gens l’ont entendu. Donc si je ne réagis pas, je pense que c’est mauvais de ma part.

Zverev a ensuite abandonné ce set lorsqu’il a commencé à lutter contre les conditions humides après que Sinner ait eu de fortes crampes dans le troisième set. Mais Zverev a récupéré pour remporter le cinquième set, clôturant le match qui a duré 4 heures et 41 minutes vers 1h40 du matin. Il affrontera le champion en titre de l’US Open, Carlos Alcaraz, en quarts de finale.

Zverev a déclaré qu’il n’était pas difficile de dépasser la remarque du fan.

« C’est sa perte, pour être honnête, de ne pas assister aux deux derniers sets de ce match », a déclaré Zverev.