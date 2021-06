US Open : trois intrigues importantes à surveiller à Torrey Pines | Actualités golfiques

Phil Mickelson fête ses 51 ans cette semaine

Phil Mickelson est de retour parmi les favoris pour la gloire de l’US Open, Bryson DeChambeau a un dossier pour la défense, tandis que Mike Davis supervise son événement final pour l’USGA. Voici trois intrigues importantes à suivre à Torrey Pines…

Le dernier hourra de Mickelson ?

Au cours des deux ou trois dernières années, les discussions sur le prochain joueur à terminer une carrière dans le Grand Chelem des majors ont été largement limitées à Rory McIlroy et Jordan Spieth.

Brooks Koepka faisait partie de la conversation alors qu’il n’était qu’à mi-chemin, bien que ses chances aient dérivé alors qu’il luttait contre des problèmes de genou, tandis que certains prédisaient que Bryson DeChambeau dominerait tout devant lui et gagnerait le set complet plus tôt que tard.

Mickelson a remporté une victoire mémorable à Kiawah Island

Phil Mickelson, 51 ans aujourd’hui, était hors de cause. Son temps était écoulé. Il n’aurait jamais une autre chance réaliste d’expier des décennies de déception et de remporter ce titre insaisissable à l’US Open.

Cette perspective a changé en quatre jours palpitants sur l’île de Kiawah.

Semblant plus concentré que jamais, Mickelson a défié les attentes – même les siennes – et a décroché un sixième titre majeur au championnat PGA, repoussant Koepka and co avec un mélange de puissance brute, de précision rare et un jeu court qui était Phil vintage.

Après être sorti du top 100 mondial et semblant résigné à remporter un nouveau succès sur le PGA Tour Champions, Mickelson se dirige maintenant vers sa ville natale avec son niveau de confiance à son apogée.

Mickelson est le plus vieux champion majeur de l’histoire

Il suit le même chemin – pas de médias sociaux, un travail acharné dans le gymnase et un dévouement inébranlable au champ d’entraînement – et la victoire à Torrey Pines serait sans doute la plus populaire de l’histoire parmi les habitants.

C’est une tâche colossale, mais il a parcouru le parcours le plus long de l’histoire majeure à Kiawah et avait un gros trophée à montrer pour ses efforts à la fin, alors qui exclurait un autre dernier hourra devant son public en Californie ?

DeChambeau peut-il dompter Torrey ?

Bryson DeChambeau a été ridiculisé par certains observateurs lorsqu’il a annoncé son plan de match pour s’attaquer à Winged Foot en septembre.

« Je frappe aussi loin que je peux là-haut, » déclara-t-il avec le ton le plus terre à terre. « Même si c’est dans le rough, je peux toujours l’amener au bord avant ou au milieu des greens et faire des birdies. C’est la beauté de ma longueur et cet avantage. »

Gagner l’US Open tout en ne tenant pas compte de frapper les fairways dans ce que Tiger Woods a décrit comme l’un de ses trois sites les plus difficiles de la rotation majeure aurait dû être impossible. Pourtant, DeChambeau n’a pas seulement gagné, il a été six coups de mieux que quiconque et le seul joueur à terminer sous la normale – six sous la normale.

Alors que le score était un point d’exclamation, la manière de sa victoire a sonné l’alarme parmi les traditionalistes les plus ardents du golf. Mais cela a également eu un effet profond sur ses collègues pros, même Rory McIlroy a admis avoir suivi des séances d’entraînement de vitesse plus tard cet automne-là, mais « au détriment » de son swing de golf qui est toujours en reconstruction.

Mais les prédictions selon lesquelles DeChambeau mettrait Augusta National à genoux et se fraient un chemin vers plusieurs victoires sur le PGA Tour se sont révélées infondées depuis qu’il est devenu un champion majeur en septembre. Il n’a gagné qu’une seule fois depuis, à Bay Hill en mars, et n’a pas failli disputer le Masters ou le PGA Championship.

Bryson DeChambeau a fait exploser le terrain à Winged Foot

Alors peut-être qu’une configuration de l’US Open augmente son avantage sur le terrain. Peut-être que la meilleure chance de l’USGA de faire de Torrey Pines une « preuve de Bryson » est de laisser les fairways larges et le rough down. Peut-être que la configuration du parcours n’aura pas d’importance si DeChambeau ne parvient pas à maîtriser les greens de Poa Annua.

Ce qui est certain, c’est que le numéro 5 mondial aura une stratégie basée principalement sur le pouvoir, et qu’il s’en tiendra à cette stratégie avec une conviction inébranlable. Être champion en titre impose une responsabilité supplémentaire sur ses larges épaules, et nous nous attendons à ce que cela fasse ressortir le meilleur de lui plutôt que de sa perte.

Davis partira-t-il tranquillement ?

Après 10 ans à la tête de la United States Golf Association, Mike Davis supervisera son dernier US Open à Torrey Pines cette semaine. Certains joueurs regretteront de le voir partir, d’autres lui souhaiteront bon débarras et sauteront sur l’occasion pour accueillir Mike Whan à bras ouverts.

Il ne fait aucun doute que Davis a été responsable de nombreux succès au cours de son mandat de directeur exécutif, puis de directeur général, et il y aura de nombreux héritages positifs.

Mike Davis supervise son dernier US Open

Mais il ne fait aucun doute qu’il restera dans les mémoires, principalement, pour avoir dû faire face à l’examen minutieux des médias en raison d’une succession d’incidents avec divers aspects des sites du tournoi, des mauvaises installations au manque de conditionnement digne de tels un événement historique.

L’obsession de l’USGA d’avoir un par de niveau comme score gagnant était évidente au club olympique en 2012, et l’année suivante à Merion lorsque Justin Rose a infligé le plus récent des six finalistes de Phil Mickelson dans son championnat national.

Webb Simpson et Rose ont tous deux été vainqueurs sur un par dessus, et le 18e à Merion était un par quatre d’une telle sauvagerie qu’aucun oiseau n’a été observé par les tribunes bondées pendant tout le week-end. Rose a réussi un entraînement parfait et a touché le fer à quatre le plus doux de sa vie, et sa balle a toujours roulé juste à côté du bord arrière du green.

Controverses ouvertes aux États-Unis Une sélection des tournois de l’US Open les plus discutés de mémoire récente

Chambers Bay était un choix controversé de lieu en 2015, avec des greens si pauvres que l’USGA a dû introduire des lignes de craie pour marquer où le fairway se terminait et où le green commençait, alors que c’était aussi un cauchemar logistique car deux ou trois trous étaient hors de -limites pour les spectateurs.

Erin Hills était sans défense contre les frappeurs puissants en 2017, Brooks Koepka l’a emporté à 16 sous, mais le pire était à suivre à Shinnecock Hills, où l’USGA a de nouveau perdu le contrôle du terrain de golf qui a été maladroitement installé contre les éléments sur un tiers ridicule. journée.

Mickelson frappant un putt en courant a prouvé l’image attachante de la manche, au cours de laquelle Tony Finau et Daniel Berger sont passés de coéquipiers à co-leaders alors que les partants tardifs étaient renversés par une brise renforçante et des positions de broches embarrassantes.

Et un jour plus tard, Davis et son équipe ont été naturellement critiqués pour avoir surcompensé alors que Tommy Fleetwood a profité des fairways luxuriants et des greens doux pour tirer un record de 63, ce qui a été si proche de refuser à Brooks Koepka une défense réussie de son titre.

Mike Davis est devenu le directeur de tournoi le plus célèbre de l’histoire, pour toutes les mauvaises raisons. Il serait donc rafraîchissant de traverser la semaine de l’US Open sans mentionner son nom dans les médias. Et ce serait le meilleur adieu qu’il puisse – et devrait – souhaiter.