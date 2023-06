Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tommy Fleetwood a tiré un score de moins de 63 ans lors de la dernière ronde de l’US Open au Los Angeles Country Club et a réduit le score à un entraînement supplémentaire après sa ronde de samedi soir.

Tommy Fleetwood a tiré un score de moins de 63 ans lors de la dernière ronde de l’US Open au Los Angeles Country Club et a réduit le score à un entraînement supplémentaire après sa ronde de samedi soir.

Tommy Fleetwood a menacé d’afficher le tour le plus bas de l’histoire majeure masculine en route pour établir un nouveau record de l’US Open lors du tour final à Los Angeles.

Le joueur de 32 ans est entré dans le tour final au Los Angeles Country Club avec environ 12 coups de retard, pour ensuite remonter le classement avec un autre spectaculaire dimanche majeur.

Fleetwood a mélangé deux aigles et quatre birdies avec un seul bogey lors de la dernière journée, devenant ainsi le quatrième joueur de l’histoire à carder plusieurs 63 majeurs et à devenir le premier à tirer deux fois 63 à l’US Open.

Tommy Fleetwood a terminé la semaine avec cinq sous après une accusation au dernier tour

« J’ai raté un six pieds sur le premier, raté un cinq pieds sur le dernier, puis tout entre les deux était vraiment, vraiment bon », a déclaré Fleetwood. « J’ai réussi des coups de golf incroyables. Incroyable en descendant le tronçon et en jouant si bien et en tirant ces scores un dimanche à l’US Open. »

Fleetwood a raté cinq pieds au par-cinq en premier, mais a réussi un birdie le suivant et a réussi le par-quatre sixième après un coup de départ époustouflant, avec des gains consécutifs à partir du huitième, voyant l’Anglais courir au virage en 30.

Un birdie à bout portant au 11e et un aigle de 20 pieds au 14e ont amené Fleetwood à huit sous pour la journée, mettant le record de l’US Open de 62 établi par Rickie Fowler et Xander Schauffele au premier tour sous la menace, seulement pour bogey le 16e après avoir trouvé un bunker de fairway au départ.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Tommy Fleetwood a fait un aigle au 14e trou par cinq au Los Angeles Country Club pour passer huit sous pour sa ronde. Tommy Fleetwood a fait un aigle au 14e trou par cinq au Los Angeles Country Club pour passer huit sous pour sa ronde.

Fleetwood a répondu en perçant de 15 pieds pour sauver la normale au suivant, bien qu’il n’ait pas réussi à devenir le premier joueur à tirer 62 dans le dernier tour d’un majeur après avoir raté son essai de birdie de cinq pieds au dernier.

L’arrivée rapide survient cinq ans après ses 63 à Shinnecock Hills, où cela l’a aidé à se classer deuxième à égalité derrière Brooks Koepka, bien que Fleetwood ait admis ne jamais s’être senti en lice cette fois-ci.

Tour de golf PGA en direct Vivre de

« Je cherchais juste à essayer de mettre le meilleur score possible », a ajouté Fleetwood. « J’étais assez conscient d’essayer de tirer le score le plus bas possible.

« Je ne me suis jamais vraiment senti en lice. Je pense que c’était vraiment l’une des différences entre aujourd’hui et Shinnecock. Shinnecock, dès que je suis arrivé à mi-chemin du neuf de retour, j’avais une chance, donc j’ai eu une période plus longue où j’essayais de gagner un majeur.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

« Aujourd’hui, il s’agissait de tirer le meilleur score possible, et j’aimais ça et faisais confiance à mon jeu. Bien sûr, quelques oiselets de plus et une ronde ridicule comme un 61, peut-être commenceriez-vous à y penser. »

Rahm termine fort à Los Angeles

Le numéro 2 mondial Jon Rahm a également fait un grand pas en avant dans le classement lors de la dernière journée, un cinq moins de 65 ans le ramenant à trois sous pour le tournoi, l’Espagnol étant ravi de voir des signes de progrès malgré son échec à se mettre en lice.

Jon Rahm est quatre fois vainqueur du PGA Tour cette saison, y compris au Masters en avril

« En ce qui concerne les frappes de balle, ça s’est lentement amélioré chaque jour », a déclaré Rahm. Hier [Saturday, round three] Je suis allé au champ de tir l’après-midi et j’ai trouvé une sensation très confortable que j’avais l’impression de pouvoir reproduire souvent.

« Après la séance vraiment positive d’hier après-midi, je suis allé avec une certaine confiance aujourd’hui et j’ai en quelque sorte repris là où je l’avais laissé. Je suis arrivé à ce premier tee avec beaucoup plus – je ne dirais pas la conviction, mais je pense que c’était beaucoup moins de tension dans mon swing aujourd’hui et ça se voit.

« On ne vieillit jamais pour jouer au bon golf, surtout sur un terrain de golf comme celui-ci. Ça allait aussi tôt. Un seul petit hoquet sur 10, mais nous ne frappons généralement pas les quatre pieds avec quatre pieds de pause, de sorte que C’était ma deuxième partie de la journée. En plus, c’était une très bonne partie de golf.