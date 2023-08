US Open : Stanislas Wawrinka bat Yoshishito Nishioka pour devenir le joueur le plus âgé à avoir jamais remporté une victoire à l’US Open

L’ancien champion de l’US Open, Stan Wawrinka, est devenu mardi l’homme le plus âgé à remporter un match du tournoi depuis Jimmy Connors, 40 ans, en 1992.

Wawrinka, 38 ans, a remporté sa première victoire à New York en quatre ans en battant le Japonais Yoshihito Nishioka 7-6 (7/5), 6-2, 6-4 au premier tour.

«Je pense que je joue bien. Je n’essaie pas de comparer avec le passé, car ce n’est jamais une bonne idée de comparer ce que je faisais il y a quelques années », a déclaré Wawrinka, qui a remporté le trophée de l’US Open en 2016.

« Mais je suis content de mon niveau. Je sais où je suis en ce moment. Je sais que je peux battre de très bons joueurs. Je peux être vraiment compétitif. Je bouge bien. »

Le Suisse affrontera ensuite l’Argentin Tomas Martin Etcheverry, 30e tête de série, qui a survécu au qualifié finlandais Otto Virtanen lors d’un tie-break au cinquième set.

Wawrinka a atteint les quarts de finale ou mieux à six reprises à Flushing Meadows, mais sa victoire contre Nishioka était sa première lors de l’événement depuis sa défaite contre Daniil Medvedev lors des huit derniers en 2019.

« Les derniers mois ont été presque meilleurs chaque semaine avec plus de victoires, avec plus de confiance dans ce que je fais », a-t-il déclaré.

« J’espère pouvoir continuer à me dépasser et obtenir de gros résultats avant la fin de l’année. »

Wawrinka, ancien numéro trois mondial, a vu son classement chuter jusqu’à 361 l’année dernière après une longue bataille contre les blessures.

Il est revenu dans le top 100 en février et est arrivé à l’US Open au 49e rang, approchant du dernier acte de sa carrière mais ne voulant pas encore mettre un terme.

« Vous voulez aussi vous dépasser au maximum, être le meilleur joueur, le meilleur possible. Bien sûr, vous allez connaître des hauts et des bas dans votre carrière, avec des émotions positives lorsque vous gagnez, et des émotions difficiles lorsque vous perdez », a déclaré Wawrinka.

« Il y a toutes sortes d’émotions. Cela fait partie de la beauté du sport, dirai-je. C’est aussi l’une des principales raisons pour lesquelles je continue, c’est pour ressentir ces émotions. Espérons des positifs.

« Pour avoir le sentiment que l’on ressent lorsque l’on entre sur le terrain avec autant de monde, lorsque l’on joue à l’US Open, lorsque l’on joue les plus grands tournois du monde », a-t-il poursuivi.

« Je n’ai jamais oublié pourquoi j’ai commencé à jouer au tennis et ce dont je rêvais quand j’étais jeune, c’était de jouer à l’US Open, de jouer ces Grands Chelems, ces grands tournois, ces tournois ATP, d’y être.

« Je suis heureux de pouvoir encore jouer à ce niveau. »

