US Open : Serena Williams n’est pas prête de dire au revoir

NEW YORK –

Serena Williams n’est pas encore prête à dire au revoir.

Lors de son premier match à ce qui devrait être le dernier US Open – et le dernier tournoi – de sa remarquable carrière de joueuse, Williams a surmonté un début chancelant pour submerger Danka Kovinic 6-3, 6-3 lundi soir dans un Arthur bondé. Ashe Stadium avec une atmosphère plus proche d’un festival que d’un adieu.

Au début, Williams n’était pas à son meilleur. Il y a eu des doubles fautes. Autres coups manqués, occasions manquées. Elle a monté 2-0, mais a ensuite rapidement traîné 3-2. Puis, tout à coup, Williams ressemblait beaucoup plus à quelqu’un avec six championnats à Flushing Meadows et 23 titres du Grand Chelem en tout.

Elle a roulé jusqu’à la fin de ce set d’ouverture, le coiffant avec un service gagnant auquel elle a réagi avec les poings serrés et son cri de marque de “Allez!” Les plus de 23 000 personnes présentes se sont levées pour une ovation debout bruyante. Il y en aurait plus, car Williams a porté ce niveau formidable dans le deuxième set contre Kovinic, un joueur de 27 ans de Montengero.

Williams continuera à jouer maintenant, face à la deuxième tête de série, Anett Kontveit, d’Estonie, mercredi.