US Open: Semaine historique à Los Angeles alors que les records majeurs chutent lors de la victoire de Wyndham Clark | Nouvelles du golf

Faits saillants de la ronde finale du 123e US Open alors que Wyndham Clark a résisté à Rory McIlroy pour remporter sa première victoire majeure

Wyndham Clark a gravé son nom dans les livres d’histoire avec sa victoire à l’US Open, devenant le dernier grand champion de golf pour la première fois dans le cadre d’une semaine record à Los Angeles.

Clark a suivi son titre révolutionnaire sur le PGA Tour le mois dernier au championnat Wells Fargo en enregistrant un premier majeur, terminant un tir à l’écart de Rory McIlroy au Los Angeles Country Club, le n ° 1 mondial Scottie Scheffler revendiquant la troisième place devant le champion de l’Open Cameron Smith.

C’est la septième fois en huit ans que l’US Open produit un premier vainqueur majeur, tandis que le tournoi restera longtemps dans la mémoire pour tous les records importants égalés ou battus au cours d’une semaine divertissante.

Regardez le moment où Wyndham Clark est devenu un grand gagnant avec une victoire à l'US Open 2023 au Los Angeles Country Club, deux coups au 72e trou pour remporter le trophée

Des conditions bénignes et des épingles favorables jeudi ont vu six scores de carte de 65 joueurs ou moins, le plus en un seul tour à un US Open, le premier tour de cette année marquant la première fois dans l’histoire du tournoi que l’ensemble du peloton a réussi à poster un sous -80 points.

Rickie Fowler et Xander Schauffele ont été les meilleurs artistes lors d’une journée d’ouverture à faible score, Fowler devenant le premier joueur de l’histoire de l’US Open à marquer un « 62 round » après avoir enregistré 10 birdies – égalant un autre record – pour fixer l’objectif du club à huit. sous.

Un aperçu des faits saillants de l'étonnante ronde de 62 de Rickie Fowler qui a établi un nouveau record de l'US Open, rapidement égalé par Xander Schauffele

Schauffele a égalé le total de Fowler un peu plus de 20 minutes plus tard après son début de semaine sans boguey, le duo rejoignant Branden Grace – qui a établi le record initial à l’Open en 2017 – en égalant le tour le plus bas de l’histoire majeure.

La moyenne des scores sur le terrain était de 71,38 jeudi, la plus basse pour un premier tour de l’US Open et la troisième plus basse enregistrée lors de l’événement, tandis que le 15e par trois n’est devenu que le troisième trou d’un US Open à abandonner plusieurs trous. -un le même jour.

Sam Burns a produit le deuxième trou d'un coup de la première journée de l'US Open, clouant son coup de départ au 15e par trois pour égaler l'exploit de Matthieu Pavon

Matthieu Pavon et Sam Burns ont tous deux fait des as lors de la première journée, Matt Fitzpatrick devenant alors le premier champion en titre à faire un trou en un lorsqu’il a affiché le troisième du tournoi sur le 15e par trois au début du deuxième tour.

Fowler a continué à établir plus de records sur son chemin pour ouvrir une avance d’un coup à mi-chemin, avec le joueur de 34 ans qui a réussi ses trois premiers trous pour passer à 11 sous plus rapidement que n’importe quel joueur n’a jamais réussi dans l’histoire du tournoi.

Regardez comment Rickie Fowler a ouvert son deuxième tour de l'US Open avec trois birdies consécutifs

Un deuxième tour en montagnes russes a vu Fowler marquer seulement quatre pars dans un deux sous 68, l’Américain battant le record du tournoi de 36 trous pour la plupart des birdies en ajoutant huit vendredi pour porter son total à 18.

Les 130 tirs de Fowler au cours des deux premiers jours ont également égalé le score de 36 trous le plus bas de l’histoire de l’US Open, égalant le total établi par Martin Kaymer sur le chemin de la victoire en 2014, les records du tournoi continuant de chuter au cours du week-end.

Faits saillants du deuxième tour de l'US Open au Los Angeles Country Club, où Rickie Fowler et Rory McIlroy ont tous deux impressionné

Samedi, l’attention s’est à nouveau concentrée sur le 15e par trois, qui est devenu le trou le plus court de l’histoire de l’US Open alors qu’il ne mesurait que 81 mètres. C’était environ 219 verges de moins que le métrage du septième par trois, qui n’était qu’à un mètre de l’égalité du plus long par trois de l’histoire du tournoi.

Tom Kim a fait une charge tôt le week-end avec un premier neuf 29 à son troisième tour, dévidant six birdies dans un départ rapide, tandis qu’Austin Eckroat a également réalisé 29 dimanche pour égaler également le plus bas score de neuf trous jamais enregistré aux États-Unis. Ouvrir.

C’était la première fois que deux 29 étaient enregistrés en une semaine à un US Open, tandis que Tommy Fleetwood est devenu le premier joueur à enregistrer plusieurs 63 à l’US Open et seulement le quatrième à le faire dans l’histoire majeure lors de son superbe tour final.

La finition rapide de Fleetwood l’a vu égaler le même total qu’il avait affiché le dernier jour du concours 2018, le hissant à la cinquième place à égalité, alors que McIlroy a échoué de justesse dans sa candidature pour un cinquième titre majeur et le premier depuis 2014.

Rory McIlroy a raté un premier majeur en neuf ans après avoir raté un coup à l'US Open au Los Angeles Country Club, un certain nombre de quasi-accidents avec le putter se sont avérés être la différence

McIlroy a terminé la semaine sur neuf sous et avec un score total de 271, le total le plus bas de 72 trous à l’US Open un non-gagnant, avec les 59 greens en régulation réalisés au cours de la semaine également un record du tournoi pour quelqu’un qui ne l’a pas fait. continuer à crier victoire.

Et après?

Le PGA Tour se dirigera ensuite vers TPC River Highlands pour le championnat des voyageurs, avec McIlroy et Scheffler faisant partie d’un groupe solide qui devrait présenter 23 des 30 meilleurs mondiaux. La couverture précoce commence jeudi à partir de midi via le bouton rouge sur Sky Sports Golf, devant de couverture complète à partir de 20h.

Trois des quatre tournois majeurs masculins sont maintenant terminés, le 151e Open se déroulant au Royal Liverpool du 20 au 23 juillet et exclusivement en direct sur Sports du ciel.