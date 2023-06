US Open: Scottie Scheffler envisage un éventuel changement d’équipement dans le but de mettre fin aux difficultés de mise | Nouvelles du golf

Scottie Scheffler peut étendre son avantage sur Jon Rahm en tête du classement mondial cette semaine

Le numéro un mondial Scottie Scheffler envisage de changer de putter dans le but d’améliorer son temps torride sur les greens avant l’US Open de Los Angeles.

Scheffler a connu une saison exceptionnelle sur le PGA Tour, défendant avec succès son titre WM Phoenix Open, remportant une victoire dominante à The Players et ne terminant pas pire que 12e à chacun de ses 16 derniers départs mondiaux.

Le joueur de 26 ans a été à la hauteur de sa réputation de meilleur joueur du monde du tee au green cette saison, avec actuellement une moyenne de 2,78 coups gagnés par tour et en tête des statistiques dans plusieurs catégories, bien qu’il n’ait pas réussi à produire une telle domination. sur les verts.

Scheffler, qui a terminé deuxième du championnat PGA le mois dernier, est 148e en coups gagnés sur le circuit PGA cette saison et a expérimenté l’utilisation d’un bâton plat différent lors de la majeure de cette semaine au Los Angeles Country Club.

« Je ne prends jamais à la légère la décision de changer d’équipement », a déclaré Scheffler lors de sa conférence de presse avant le tournoi. « Je pense que c’est étrange que j’ai eu du mal ces dernières semaines avec mon putter.

« La PAG [Championship] En fait, j’avais l’impression d’avoir bien roulé, juste quelques putts ici ou là qui auraient dû entrer.

« Mémorial [Tournament] évidemment eu une semaine de repos sur les greens ou aurait probablement gagné celle-là. Je veux dire, parfois, il suffit d’apporter un autre putter pour faire peur à l’original.

« Je n’ai jamais vraiment été du genre à essayer de trop réfléchir, alors j’essaie de garder les choses aussi simples que possible. J’ai regardé celui-ci qui est un peu plus grand et je suis toujours un peu indécis sur ce que j’en pense. »

Scheffler a travaillé avec l’entraîneur de longue date Randy Smith la semaine dernière pour essayer de trouver des améliorations sur les greens, le sextuple vainqueur du PGA Tour étant fier de poursuivre sa série de résultats constants ces derniers mois, bien qu’il ne soit pas à l’aise avec tous les domaines de son jeu. .

« Si je suis assis sur les verts et que je peux frapper de très bons coups roulés, c’est beaucoup plus facile de vivre avec les résultats », a ajouté Scheffler. « Je dirais que la PGA, j’ai fait du bon travail et au Colonial [Charles Schwab Challenge] J’ai fait un travail fantastique.

« Et puis je pense que Memorial, je viens de passer une semaine vraiment difficile sur les greens là-bas. Je suis très fier de ce que j’ai fait mentalement là-bas pour me donner encore une chance de gagner quand je ne faisais pas de mon mieux.

Scottie Scheffler est le favori avant le tournoi à ajouter à son décompte majeur, après sa victoire au Masters en avril dernier

« Je pense que c’est quelque chose sur lequel j’ai travaillé au fil des ans ici étant sur [the PGA] Tour, c’est avoir ce genre d’avantage mental et je ne sais pas si trop sérieusement est le bon mot, mais parfois je laisse quelques mauvais swings ou mauvais putts gâcher ma journée. Je ne l’ai pas fait, et je ne l’ai pas fait depuis un moment.

« Je suis très fier du genre de résultats constants que j’ai affichés au conseil d’administration. »

