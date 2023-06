US Open: Rory McIlroy vise à mettre fin à la sécheresse majeure à l’Open après sa deuxième place | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rory McIlroy croit fermement qu’il remportera un autre majeur malgré un autre quasi-accident à l’US Open, perdant face à Wyndham Clark d’un seul coup.

Rory McIlroy s’est déjà concentré sur la fin de sa sécheresse majeure au 151e Open le mois prochain après avoir raté de peu la victoire à l’US Open.

McIlroy est entré dans le tour final au Los Angeles Country Club un coup de tête et a fait le début de rêve de son dimanche avec un birdie au premier trou, seulement pour faire 16 pars et un bogey sur le reste de son tour pour carder un niveau- par 70 et terminez un coup derrière Wyndham Clark.

La deuxième place de l’Irlandais du Nord est son quatrième top 10 mondial consécutif, mais prolonge une série majeure sans victoire qui remonte au championnat PGA 2014, McIlroy se concentrant maintenant sur la préparation de la dernière majeure masculine de l’année au Royal Liverpool. .

Rory McIlroy a raté un premier majeur en neuf ans après avoir raté un coup à l'US Open au Los Angeles Country Club, un certain nombre de quasi-accidents avec le putter se sont avérés être la différence.

« Je me rapproche », a déclaré McIlroy. « Plus je continue à me mettre dans ces positions, tôt ou tard, ça va arriver pour moi. Je dois juste me regrouper et me concentrer pour Hoylake dans quelques semaines.

« Les deux dernières vraies chances que j’ai eues dans les tournois majeurs, j’ai l’impression d’avoir été des performances assez similaires, comme St Andrews l’année dernière, puis ici. Je n’ai pas fait beaucoup de mal, mais je n’ai pas fait de birdie depuis le premier trou aujourd’hui.

« J’essaie juste d’être un peu plus, je suppose, efficace avec mes opportunités et mon apparence. Lorsque vous êtes en lice pour le dernier tour d’un US Open, j’ai joué comme je voulais jouer. Il y avait deux ou trois coups au cours de la manche que j’aimerais récupérer.

Rory McIlroy est resté en contact avec les leaders de l'US Open avec un très impressionnant deux putts de 90 pieds pour sa normale au cinquième trou lors du tour final.

« Je jouerai les Voyageurs [Championship] la semaine prochaine, je jouerai l’Open d’Écosse, mais je me concentre pour m’assurer que je suis prêt à aller à Liverpool. »

McIlroy reste positif malgré un quasi-accident

L’ancien n ° 1 mondial a impressionné du tee au green tout au long de la semaine, atteignant 59 greens en temps réglementaire sur les quatre tours, McIlroy ayant du mal à s’adapter à la vitesse des greens et subissant un putter froid le dernier jour.

« Je pense que j’ai très bien réussi à exécuter mon plan de match, à frapper beaucoup de fairways, à frapper beaucoup de greens, encore une fois, ce que vous devriez faire à un US Open », a ajouté McIlroy.

Faits saillants de la ronde finale du 123e US Open alors que Wyndham Clark a résisté à Rory McIlroy pour remporter sa première victoire majeure.

« En fait, j’ai eu l’impression qu’au cours des deux derniers jours, lorsque les greens ont commencé à devenir assez croustillants, mon contrôle de la vitesse était un peu faussé, et je pense que c’est la raison pour laquelle je n’ai pas réussi à faire beaucoup de putts.

« Je ne pense pas que je frappais de mauvais putts, je les frappais juste avec une vitesse légèrement incorrecte. Certains étaient courts, d’autres un peu longs.

« Je peux jouer librement et je pense l’avoir prouvé. J’avais juste l’impression que mon contrôle de vitesse était un peu décalé avec le putter. C’est probablement pourquoi je n’ai pas fait de birdie depuis le premier.

« Quand je gagnerai enfin ce prochain tournoi majeur, ce sera vraiment, vraiment sympa. Je passerais par 100 dimanches comme celui-ci pour mettre la main sur un autre championnat majeur. »

