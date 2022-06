US Open: Rory McIlroy regrette une «occasion manquée» après avoir prolongé la sécheresse majeure à Brookline | Nouvelles du golf

Rory McIlroy reste sans victoire majeure depuis sa victoire au championnat PGA 2014

Rory McIlroy pense que la fin de sa sécheresse majeure se rapproche après avoir dû se contenter d’un top cinq au 122e US Open.

McIlroy est entré dans la dernière journée trois coups en arrière et a pris le départ de rêve avec un birdie au premier trou, pour mélanger cinq birdies avec quatre bogeys dans une ronde finale mouvementée 69.

L’Irlandais du Nord a terminé quatre coups en cinquième à égalité alors que Matt Fitzpatrick a remporté une première victoire majeure, McIlroy étant satisfait de sa performance mais déçu de ne pas se rapprocher d’une deuxième victoire en autant de semaines.

McIlroy, vainqueur de l’Omnium canadien RBC la semaine dernière, visait une deuxième victoire en autant de départs

« Je considérerai cela comme une autre opportunité manquée, tout comme Southern Hills, mais les opportunités manquées valent mieux que de ne pas se disputer du tout », a déclaré McIlroy. « C’est donc un point positif. Je dois rester patient à ce stade parce que si je continue à me mettre en position, tôt ou tard, ce sera ma journée et je vais en avoir une.

« Ce n’est pas une victoire ou un échec. Ce n’est pas comme si où j’ai terminé aujourd’hui était la même chose que de ne pas jouer le week-end. Je suppose que quand je regarde en arrière, est-ce que je me souviendrai de la cinquième place que j’avais à Brookline ? Probablement pas.

« Ouais, il y a du positif à en tirer. J’ai assez bien joué pour me donner une chance de gagner. Je n’ai pas fait le travail, mais je suis plus proche que je ne l’ai été depuis un moment, ce qui est bien. »

Après avoir roulé à partir de 25 pieds au premier, McIlroy a annulé un bogey au troisième en réussissant un birdie de 20 pieds au quatrième, mais a ensuite laissé tomber un autre coup sur le driveable suivant après avoir choisi de putter depuis le green.

McIlroy a suivi un birdie au sixième en bogeyant le suivant et en ne profitant pas du huitième par cinq, le voyant atteindre le virage cinq en retard, tandis que tout mince espoir d’une charge majeure tardive a pris fin lorsqu’il a raté de neuf pieds à sauver la normale au 11e.

Des birdies consécutifs du 14e ont ramené McIlroy dans le top cinq et à moins de trois de la tête, avant de monter et descendre d’un bunker au bord du green pour sauver la normale au 16e, puis de manquer des opportunités de birdie au cours des deux derniers trous.

McIlroy fera son quatrième départ en autant de semaines au championnat des voyageurs, avant de prendre deux semaines de congé avant de se lancer dans le 150e Open à St Andrews le mois prochain.

« Un peu de montagnes russes sur les neuf premiers, bogeys et birdies », a ajouté McIlroy. « J’ai pris un bon départ. J’ai eu l’impression qu’il y avait quelques trous cette semaine qui étaient mon ennemi juré, le troisième étant l’un d’entre eux.

« Ce n’était pas si facile là-bas. Évidemment, il y avait quelques bons scores, mais j’avais besoin de tirer un 65 ou un 66 pour faire le travail aujourd’hui et je n’étais tout simplement pas assez pour le faire. Je J’ai toujours l’impression d’avoir bien joué et d’avoir tiré une bonne partie de golf, mais pas assez bon pour lutter.

« Un autre top cinq dans un majeur. Je suppose que cela ne veut vraiment rien dire. Ouais, le jeu est là. J’ai encore un départ la semaine prochaine à Hartford avant d’aller au championnat ouvert.

« Je vais me reposer deux semaines avant l’Open et jouer au golf sur des liens et me préparer et j’ai hâte d’y être. Encore une fois, mon jeu est en bon état. J’ai une chance de plus cette année d’essayer d’obtenir ce majeur. «