US Open: Rory McIlroy porté par le succès de l’Open canadien alors qu’il cherche à mettre fin à une sécheresse majeure à Brookline | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rory McIlroy espère pouvoir reproduire l’élan qu’il a eu dimanche qui l’a vu remporter l’Omnium canadien RBC, alors qu’il cherche un premier majeur depuis 2014.

Rory McIlroy espère pouvoir reproduire l’élan qu’il a eu dimanche qui l’a vu remporter l’Omnium canadien RBC, alors qu’il cherche un premier majeur depuis 2014.

Un Rory McIlroy renaissant est confiant quant à l’état de son jeu et à ses chances de mettre fin à sa longue sécheresse majeure alors qu’il cherche à suivre sa victoire à l’Omnium canadien RBC avec un succès à l’US Open.

McIlroy a traversé une bagarre au tour final avec ses partenaires de jeu Justin Thomas et Tony Finau pour remporter une impressionnante victoire en deux temps à Toronto, son 21e titre du PGA Tour, avec le succès le hissant au numéro 3 mondial et faisant de lui le favori des bookmakers pour la troisième majeure de l’année.

Aucun joueur n’a remporté de majeur la semaine après une victoire sur le PGA Tour depuis que McIlroy a remporté des victoires successives en 2014, bien que le quadruple champion majeur espère s’appuyer sur son impressionnante défense canadienne avec une autre solide performance à Brookline.

Rory McIlroy vise sa deuxième victoire en autant de départs

« Ce [winning] donne certainement un coup de fouet à votre démarche », a déclaré McIlroy lors de sa conférence de presse d’avant-tournoi. « Cela vous donne beaucoup de confiance.

« En entrant dans la semaine dernière, même en sortant de Memorial où je n’ai pas eu ma meilleure semaine, je savais toujours que mon jeu était là. Je savais toujours que je jouais bien, donc, peu importe si j’avais, je pense que c’était la mode dans que j’ai remporté la semaine dernière est ce qui m’a le plus rendu fier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Avant l’US Open, Rory McIlroy dit qu’il a défendu le PGA Tour au milieu de la controverse sur la série LIV Golf parce qu’il pense que « c’est la bonne chose à faire ». Avant l’US Open, Rory McIlroy dit qu’il a défendu le PGA Tour au milieu de la controverse sur la série LIV Golf parce qu’il pense que « c’est la bonne chose à faire ».

« J’ai pris une avance au début du neuf de retour. J’ai perdu cette avance. J’étais à égalité avec deux trous à faire, puis j’ai montré une très bonne résilience et j’ai réussi un birdie dans les deux derniers trous pour faire le travail. Je pense que la façon dont j’ai gagné était ce qui m’a rendu le plus fier de la victoire.

« J’ai fait la même chose en 2019 en entrant à l’US Open à Pebble Beach et j’y ai plutôt bien joué. Je n’ai pas assez bien joué pour vivre avec Gary [Woodland] cette semaine, mais je sens que tout va dans la bonne direction, et je suis satisfait de l’état du jeu. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rory McIlroy dit que la controverse sur les joueurs rejoignant les LIV Golf Series continuera de fracturer le jeu jusqu’à ce que des accords et des compromis soient trouvés. Rory McIlroy dit que la controverse sur les joueurs rejoignant les LIV Golf Series continuera de fracturer le jeu jusqu’à ce que des accords et des compromis soient trouvés.

La première victoire majeure de McIlroy est survenue via une marge record lors de cet événement en 2011, l’ancien n ° 1 mondial remportant le premier des deux titres de championnat PGA l’année suivante et remportant également l’Open en 2014.

Le joueur de 33 ans a raté trois coupes consécutives lors de cet événement à partir de 2016, mais a répondu avec des classements parmi les 10 premiers lors de ses trois apparitions à l’US Open depuis, avec McIlroy également soutenu par une deuxième place au Masters plus tôt cette saison et une forte montrant dans le championnat PGA du mois dernier.

« Je pense que le début de ma carrière a probablement été plus festif ou famine dans les majors », a ajouté McIlroy. « Je serais chaud et je gagnerais ou je raterais la coupe de 10 ! Il y a un peu plus de cohérence, mais cela n’apporte pas la gloire que procurent les victoires.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Avant l’US Open de cette semaine, découvrez les meilleurs coups jamais joués au tournoi. Avant l’US Open de cette semaine, découvrez les meilleurs coups jamais joués au tournoi.

« J’y retourne, cependant. Mes deux dernières performances dans les championnats majeurs ont été plutôt bonnes. Cette course à Augusta puis le départ à Southern Hills étaient les bienvenus compte tenu des départs que j’ai eus auparavant dans les championnats majeurs.

« Je reviens à un endroit où je me sens beaucoup plus à l’aise avec mon jeu et beaucoup plus à l’aise lors des tests les plus importants et les plus difficiles du monde. Je pense que mon jeu est maintenant à un endroit où je me sens en confiance pour aller à ces terrains de golf, qui sont mis en place plus difficiles que les événements quotidiens du Tour, et sachant que j’ai le jeu et la mentalité pour y réussir. »

Aperçu de l’US Open Vivre de

Jon Rahm revient en tant que champion en titre après la percée majeure de l’année dernière à Torrey Pines, où il a réussi un birdie ses deux derniers trous pour terminer un tir clair de Louis Oosthuizen, l’Espagnol cherchant à devenir le premier joueur depuis Brooks Koepka aux éditions successives du même majeur. .

Rahm n’a pas réussi à se disputer les deux premiers tournois majeurs de l’année, terminant à égalité 27e au Masters et se contentant d’une part de 48e au championnat PGA, le n ° 2 mondial savourant l’opportunité de défendre son titre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jon Rahm dit qu’il peut comprendre l’attrait de rejoindre la LIV Golf Series mais dit que le format de la compétition ne lui plaît pas. Jon Rahm dit qu’il peut comprendre l’attrait de rejoindre la LIV Golf Series mais dit que le format de la compétition ne lui plaît pas.

« Il n’y a pas de pression supplémentaire, non, je veux le refaire », a déclaré Rahm. « C’est à peu près la même chose que ça a toujours été, le facteur différent étant que j’ai déjà remporté un tournoi majeur. J’ai l’impression qu’une grande partie de la pression que je me mettais auparavant n’est plus vraiment là.

« J’ai l’impression de pouvoir en profiter un peu plus et je sais que vous n’avez rien de spécial à faire pour y arriver – il est facile de penser que vous devez jouer au golf parfait.

Golf en direct de l’US Open Vivre de

« Je me souviens d’avoir regardé mes meilleurs moments de dimanche l’année dernière et je pensais avoir joué l’un des meilleurs tours de ma vie, mais je n’arrêtais pas de penser que je ne peux pas croire combien de bunkers de fairway j’ai touchés ce jour-là, combien de greens j’ai ratés et combien de putts J’ai raté!

« Vous savez, c’est le golf, et c’est comme ça. Vous n’avez vraiment pas besoin de jouer parfaitement et c’est je pense la meilleure leçon que je puisse en tirer. Je pense qu’obtenir le premier majeur était un gros poids sur mes épaules. Je Je pense que la surprise est que je ne m’attendais pas à ce que ce soit ça. »

Qui va gagner l’US Open ? Regardez tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports. La couverture en direct commence jeudi à partir de 13h sur Sky Sports Golf !