US Open : Rory McIlroy multiplie les chances après 67 lors de la troisième journée à Torrey Pines | Actualités golfiques

Rory McIlroy était heureux d’être toujours en lice pour enregistrer un cinquième titre majeur, une décennie après sa dernière victoire à l’US Open, après avoir enregistré un 67 au troisième tour à Torrey Pines.

Rory McIlroy a célébré l’un de ses meilleurs tours de l’année alors qu’un superbe 67 lui a donné une énorme chance de mettre fin à sa sécheresse majeure au troisième tour de l’US Open.

McIlroy avait besoin d’une réponse positive à ses 73 « montagnes russes » 73 le deuxième jour au cours duquel il a réussi sept bogeys et a glissé six tirs hors du rythme, et il a dûment livré avec le meilleur score commun du troisième tour à Torrey Pines.

Il a égalé le décompte de cinq birdies de vendredi mais, surtout, il n’a laissé tomber qu’un seul coup dans une performance de haute qualité qui a incité le retour du fanfaron de McIlroy alors qu’il quittait le 18e green plein de confiance.

Le champion de 2011 a gardé les erreurs à distance dans une moitié extérieure stable de 34, avec un seul birdie au deuxième et huit pars, mais il a fait un bond significatif dans le classement avec trois birdies sur quatre trous après le virage.

Le point culminant a été un chip-in sublime pour un trois improbable au 12e, et il a également touché le pin avec sa deuxième longue portée au 13e par cinq, mais il risquait de défaire tout son bon travail avec un seul mauvais coup. au départ du 15e tee, son entraînement s’est éloigné vers la gauche et dans un danger via un gros rebond sur le chemin du chariot.

McIlroy n’a pas pu atteindre le green avec son troisième, mais il a limité les dégâts à un bogey avec un lancer délicat à quatre pieds et un putt composé, et il a bien fait de brouiller un autre par à 16 avant un deux putts chic de 60 pieds au dernier a assuré son troisième birdie de la semaine au 18e.

« C’est définitivement le meilleur que j’ai joué cette semaine », a déclaré McIlroy alors qu’il réfléchissait à sa meilleure chance de remporter l’US Open depuis qu’il avait remporté le titre il y a 10 ans. « J’avais l’impression d’avoir bien joué jeudi, et 70 m’ont semblé être le pire que j’aurais pu tirer.

« C’était un peu brouillon hier, mais aujourd’hui, j’ai touché beaucoup de fairways au départ, touché beaucoup de greens et me suis donné beaucoup de chances de birdie. Je n’en ai pas fait autant, mais je suis juste resté très patient sachant que, si vous ne faites pas de bogueys là-bas, vous ne perdez pas de terrain.

« Je suis resté patient, j’ai été récompensé par un petit birdie chanceux sur 10, puis un birdie vraiment chanceux sur 12 avec un chip-in.

« Mais je viens de jouer une partie de golf vraiment solide. Il n’y avait vraiment qu’un seul coup lâche, qui était le drive sur 15, mais à part ça, c’est l’une des meilleures parties de golf que j’ai jouées depuis un moment. «

S’il était naturellement ravi de ses cinq birdies, il était également pleinement conscient de l’importance de ses putts d’embrayage sur les 15e et 16e greens qui ont maintenu son défi pour le numéro 5 majeur.

« Ces putts étaient énormes, énormes pour garder l’élan », a-t-il ajouté. « Comme je l’ai dit, c’est le seul tournoi au monde où vous pompez un bogey au poing. N’en perdre qu’un là-bas était un gros problème, et le faire monter et descendre du bunker le 16 et faire ce birdie le 18 juste pour récupérer ce coup que j’ai perdu, vraiment gros.

« Je pensais que quelque chose comme deux 68 au cours du week-end d’où j’étais après vendredi allait avoir de bonnes chances. J’ai fait la première partie de ce travail. Maintenant, c’est à moi de sortir demain et d’essayer de jouer un match similaire. ronde de golf. »

McIlroy cherchera à faire preuve de prudence face à la bravade dimanche après avoir concédé qu’il a payé le prix pour avoir été trop agressif lors de son deuxième tour, et il est soucieux d’éviter des trous « meurtriers ».

« J’ai été poussé à être trop agressif à quelques reprises hier », a-t-il déclaré. « Je pensais que les positions des épingles étaient beaucoup plus délicates les deux derniers jours, mais j’ai réussi de bons entraînements hier sur 14 et 5, et j’allais aux épingles et me mettais sur le côté court et faisais un bogey à partir de là.

« Ce sont juste d’énormes tueurs d’élan, donc en acceptant le fait que je vais frapper un coin à 20 pieds, j’ai encore une chance décente de le faire, mais si je ne le fais pas, faites le par, passez à autre chose.

« Je pense que c’est le golf typique de l’US Open. Vous devez accepter que les greens et les pars intermédiaires sont bons, et je suis entré dans cet état d’esprit aujourd’hui. »