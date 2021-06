US Open : Rory McIlroy ignore la déception de la dernière journée et tire les points positifs de sa performance | Actualités golfiques

0:47



Rory McIlroy pense qu’un cinquième titre majeur n’est pas loin après avoir raté la victoire à l’US Open à Torrey Pines.

Rory McIlroy a minimisé sa déception face à un autre quasi-accident dans un tournoi majeur alors qu’il réfléchissait à une « semaine positive » à l’US Open.

McIlroy s’est frayé un chemin à égalité pour la tête avant que son défi de la dernière journée ne soit gâché par deux trous de carte peu après le virage, mais il a insisté sur le fait qu’il quitterait Torrey Pines avec de nouveaux encouragements pour mettre fin à sa sécheresse majeure de sept ans. est à portée de vue.

Dix ans après sa victoire record à l’US Open au Congrès, McIlroy a suscité l’espoir de doubler lorsqu’il a réussi un putt de birdie à longue distance au quatrième et a réussi six pars consécutifs pour rester au cœur de la controverse.

McIlroy était heureux d’avoir une chance de mettre fin à sa sécheresse majeure

Mais un bogey à trois putts au 11e a été suivi d’un 12e trou en désordre, où il a taillé son deuxième du rough dans une position horrible, branché sur la pente descendante d’un bunker du green, d’où il ne pouvait que poignarder son deuxième dans un autre mauvais reposer sur le rebord d’un piège adjacent.

Le double bogey six qui en a résulté lui a laissé quatre coups de plomb, et bien qu’il ait relancé ses chances avec un birdie au long 13e après avoir rasé le trou avec son putt d’aigle, un autre bogey à 16 ans a effectivement assuré que sa sécheresse majeure se poursuivrait.

« Ce fut une semaine positive », a déclaré McIlroy après avoir signé pour un 73 qui l’a vu terminer cinq derrière le champion Jon Rahm. « Je me suis donné une grande chance aujourd’hui. Même sur 10 trous, j’étais dans le vif du sujet. Ce sont vraiment deux trous qui ont essentiellement arrêté la course au titre.

« J’ai bien joué. Je me sentais à l’aise avec ce que je faisais là-bas. Je me sentais comme du tee au green, j’étais vraiment solide pour les premiers trous, mais une fois que j’ai fait ces petites erreurs sur 11 et 12, je me sentais comme si j’étais juste courir un peu, et finalement je ne pouvais pas vraiment faire quoi que ce soit à partir de là.

« Mais dans l’ensemble, ça a été une bonne semaine. J’ai bien combattu et j’ai bien commencé la manche aujourd’hui. Avec le trois putts sur 11, cela a arrêté l’élan, puis j’ai été un peu malchanceux sur 12 et j’ai fait le double à partir de là. Enlevez ces deux trous, le reste de la semaine s’est vraiment bien passé. »

McIlroy pense que son jeu s’est considérablement amélioré depuis qu’il a raté la coupe au Masters peu de temps après s’être associé à l’entraîneur de swing Pete Cowen, et le joueur de 32 ans pense qu’il n’est qu’à quelques « ajustements subtils » de redécouvrir la forme qui l’a amené à en tête du classement mondial au début de l’année dernière.

McIlroy a laissé tomber trois tirs dans deux trous pour glisser dans le classement

« Cela semble parfois plus éloigné qu’il ne l’est en réalité, mais passer de s’éloigner d’Augusta vendredi soir pour être au cœur des choses dans les neuf derniers de l’US Open, cela n’a pas eu l’impression d’avoir été un revirement rapide, mais Je suis définitivement sur la bonne voie », a-t-il ajouté.

« Je me sens beaucoup plus à l’aise avec ce que je fais sur le parcours, surtout dans une situation comme celle-ci. Vous essayez de gagner un championnat majeur un dimanche. La façon dont j’ai frappé le tee de balle pour le vert là-bas aujourd’hui , je me sentais juste beaucoup plus à l’aise et en contrôle de tout que les quelques fois précédentes où j’étais dans cette position.

« J’ai l’impression que maintenant je sais quoi faire pour bien jouer et je sais que j’ai les outils pour bien jouer, et c’est juste une question d’exécution et de respect de ce sur quoi j’ai travaillé.

« C’était bien mieux aujourd’hui, même si le score ne le suggère pas. Il y a eu deux trous qui ont mis fin à mes espoirs de titre, mais à part ça cette semaine, ça a été vraiment positif. Je vais beaucoup réfléchir au façon dont j’ai joué samedi et comment j’ai frappé le tee au green, je pense que j’ai gagné plus de cinq coups sur le terrain de tee au green.

« Je dois donc tirer les points positifs de cette semaine. Oui, il est décevant d’avoir eu une chance et de ne pas avoir fait le travail, mais compte tenu de l’endroit où j’ai été les quelques majors précédents, c’est un grand pas dans la bonne direction direction. »