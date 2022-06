US Open: Rory McIlroy félicité par Justin Thomas pour « avoir fait de son mieux pour le PGA Tour » | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Justin Thomas dit qu’il a été attristé par les récents développements entourant LIV Golf et a réitéré son désir de continuer à jouer sur le PGA Tour

Justin Thomas a félicité Rory McIlroy pour le leadership dont il a fait preuve ces dernières semaines sur le PGA Tour.

McIlroy a assumé le “ rôle de leader » après la défection d’un certain nombre de joueurs du PGA Tour vers les LIV Invitational Golf Series soutenues par l’Arabie saoudite, le premier événement ayant eu lieu au Centurion Club de St Albans la semaine dernière.

L’Irlandais du Nord a déclaré qu’il comprenait pourquoi les joueurs faisaient le changement, mais a mis en garde contre les dangers de rechercher uniquement de l’argent et a déclaré que le PGA Tour avait fait ce qu’il fallait en suspendant les rebelles.

Il a également frappé Greg Norman – PDG de la série LIV – après avoir remporté l’Open canadien dimanche où Thomas a dû se contenter de la troisième place.

Thomas, 29 ans, qui a remporté le championnat PGA le mois dernier, pense que beaucoup de joueurs admirent le joueur de 33 ans, qui compte désormais 21 victoires sur le PGA Tour à son actif.

« Il n’y a personne qui, je pense, agit mieux, agit plus humblement et plus enraciné pour ce qu’il a fait et qui il est que lui », a déclaré Thomas, qui a remporté 15 victoires sur le PGA Tour.

« J’espèrerais [the guys look up to him]. Je sais qu’il a accompli beaucoup plus que moi. Il est ici depuis plus longtemps. Il a plus de succès.

Thomas embrasse McIlroy après que l’Irlandais du Nord ait remporté l’Omnium canadien

« Je me souviens d’avoir été une recrue et d’avoir déménagé à Jupiter, et il était au Bear’s Club. Étant la personne que je suis, voulant apprendre, je suis allé vers lui et j’ai dit, hé, j’adorerais jouer un jour, je me suis présenté, et il est comme, n’importe quand, et m’a donné son numéro, et nous nous sommes bien entendus. Nous sommes des personnalités très similaires.

« Pour moi, je pense vraiment que les autres devraient admirer quelqu’un comme lui. Je le fais à certains égards. Il y a certainement d’autres parties qu’il est toujours un concurrent et quelqu’un que j’essaie de battre, mais il y a encore beaucoup de choses qu’en tant que leader qu’il fait très bien, et je pense qu’il est très honnête, comme moi.

« Je ne vais pas m’asseoir ici et donner une réponse à un PC ou simplement dire quelque chose pour peut-être plaire à une certaine foule. Si vous ressentez une certaine manière, vous pensez que vous devriez le dire.

« C’est ce qu’il fait, et il le fait pour les meilleures raisons et espère que ce sera le meilleur pour le PGA Tour. »

Thomas a remporté son deuxième championnat PGA en mai

« Il faut aimer ce que l’on fait »

Thomas a également été sollicité pour ses conseils pour tous les jeunes golfeurs rêvant de jouer sur le PGA Tour à l’avenir.

Il a dit: « Je pense que mon père l’a dit le mieux. Je lui parlais non seulement de tout ce qui se passait avec le golf, mais de tout ce qui se passait dans le monde. Je veux dire, mon père est quelqu’un de très vieille école, juste il aimait travailler Il travaillait 80 heures par semaine en tant que pro du club, et il arrêtait les chariots le matin, fermait le magasin l’après-midi, et il était le premier à dire, il est comme, je n’ai pas gagné d’argent , mais j’adore travailler.

« Vous devez aimer ce que vous faites, c’est essentiellement ce que je dis. Il n’y a aucune somme d’argent que vous pourriez obtenir si vous n’aimez pas ou n’appréciez pas ce que vous faites réellement, la somme d’argent que vous avez – vous allez toujours être misérable, vous n’allez toujours pas en profiter.

« Bien que vous puissiez être misérable dans une plus grande maison ou une plus belle voiture, cela ne signifie pas nécessairement que votre vie sera meilleure.

« Je pense que c’est ce qui est très important pour les juniors et tout le monde qui grandit, c’est qu’il faut être passionné et jouer pour les bonnes raisons et vouloir simplement s’améliorer et s’efforcer pour cela et continuer à y travailler. »

L’US Open « est une corvée »

Thomas a hâte de se battre pour un troisième titre majeur lorsqu’il jouera à l’US Open au Country Club de Brookline cette semaine, mais admet qu’il a une semaine difficile devant lui.

« Vous savez toujours que l’US Open est une corvée », a-t-il ajouté. « C’est pourquoi j’aime ça. Je pense que c’est pourquoi beaucoup de gars l’aiment. C’est l’une des rares fois de l’année où vous jouez davantage par rapport au par, et le par est un bon score. Conduire le ballon est va être très important cette semaine.

« Je pense que, comme tout tournoi majeur, en particulier l’US Open, le brouillage, la récupération et la réalisation de ces putts pour le par peuvent en quelque sorte être les générateurs d’élan. »