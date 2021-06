US Open : Rory McIlroy et Bryson DeChambeau ne sont qu’à deux points de la tête après le troisième tour à Torrey Pines | Actualités golfiques

Rory McIlroy a tiré un 67 pour arriver à trois sous la normale

Rory McIlroy et Bryson DeChambeau se dirigent vers le tour final du 121e US Open à seulement deux coups de retard alors que l’énorme putt de l’aigle de Louis Oosthuizen au dernier lui a valu une part de l’avance à Torrey Pines.

La finition palpitante d’Oosthuizen l’a hissé au niveau de Mackenzie Hughes et Russell Henley à cinq sous la normale, mais dimanche, l’accent sera mis sur le groupe à trois sous après que McIlroy a tiré un 67 de haute qualité et DeChambeau a retourné un 68 sans bogey.

Les espoirs de Richard Bland d’une victoire majeure de conte de fées à l’âge de 48 ans ont pris un coup alors qu’il trébuchait à 77 pour perdre six coups du rythme, tandis que Jon Rahm et Dustin Johnson sont à une distance touchante des leaders avec le jeune trio américain passionnant. de Matthew Wolff, Collin Morikawa et Xander Schauffele.

Hughes a regardé trop loin en arrière pour contester lorsqu’il a retourné un revers, mais le Canadien a sauté dans le mélange avec une charge fascinante de neuf arrière qui a commencé par un birdie à 11 suivi d’un putt de 60 pieds pour l’aigle à l’arrière du 13e vert, presque une copie conforme du célèbre aigle de Tiger Woods de la même position en 2008.

Bryson DeChambeau est aux côtés de McIlroy dans une part de quatrième

Un birdie au dernier a plafonné un 68 et lui a donné l’avance du club-house qu’il a bientôt partagé avec Oosthuizen, qui avait deux points pour la journée avec trois à jouer avant de drainer un 30 pieds pour birdie au court 16e et de rentrer deux fois cette distance sur le green final pour provoquer l’un des plus grands acclamations du tournoi.

« Je pense qu’il y a un an, cela aurait été un aigle très ennuyeux avec quelques personnes devenues folles », a déclaré le Sud-Africain. « Mais c’était agréable de revoir tout le monde, d’avoir des fans de retour, et ces réactions ne se produisent pas tout le temps, et c’est formidable d’entendre la foule.

« C’est génial d’entendre les acclamations quand vous frappez de bons coups, mais parfois ce n’est pas génial d’entendre les huées et les choses quand vous frappez un mauvais coup ! C’est pourquoi nous jouons le jeu, d’avoir des réactions comme ça sur 18, et d’avoir des gens qui regardent C’est génial d’avoir la foule de retour. Certainement, si vous jouez bien, vous nourrissez beaucoup la foule avec de l’énergie. «

1:08 Louis Oosthuizen a pris la tête de l’US Open après avoir percé un aigle à longue distance sur le dernier trou de son troisième tour à Torrey Pines Louis Oosthuizen a pris la tête de l’US Open après avoir percé un aigle à longue distance sur le dernier trou de son troisième tour à Torrey Pines

La finition étincelante d’Oosthuizen a scellé un 70 et a augmenté ses chances de mettre fin à sa longue quête d’une première victoire sur le sol américain, tandis que le co-leader du jour au lendemain Henley est passé à six sous à quatre reprises au cours de son troisième tour, mais chacun de ses quatre birdies a été compensé par un croque-mitaine.

Henley a bien fait de sauver le par du sable à la fin et de rester à égalité au sommet devant le duo vedette de McIlroy et DeChambeau, qui ont tous deux reconnu le besoin de patience et de gestion du parcours pour maintenir leurs défis.

McIlroy a tenu son vœu de supprimer les erreurs d’imprudence après avoir jonché sa carte de sept bogueys lors de sa deuxième journée de 73, affichant une formidable détermination à ne laisser tomber qu’un seul coup dans un tour qu’il a salué comme « l’un des meilleurs dans lesquels j’ai joué. quelque temps ».

2:00 Nick Dougherty et Andrew Coltart reviennent sur le meilleur de l’action du troisième tour 67 de Rory McIlroy à l’US Open Nick Dougherty et Andrew Coltart reviennent sur le meilleur de l’action du troisième tour 67 de Rory McIlroy à l’US Open

Il a réussi un birdie au deuxième et s’est frayé un chemin jusqu’au virage avant de décrocher trois coups sur quatre trous, dont un sublime pitch-in du rough au 12e et un excellent quatre au long du 13e après avoir touché le drapeau avec sa flèche droite 260 -yard deuxième coup.

Un mauvais entraînement au 15e menaçait de faire dérailler son défi alors que sa balle rebondissait sur un chemin de charrette et disparaissait dans un canyon parmi les serpents à sonnette, mais un brillant va-et-vient a sauvé un bogey et il a troué un autre putt d’embrayage pour la normale à 16 ans avant de doubler de 60 pieds pour son troisième birdie de la semaine au dernier.

McIlroy a rapidement été rejoint à trois sous par DeChambeau, qui a amélioré son offre pour une défense réussie de son titre avec un 68 sans bogey dans lequel il s’est impressionné par son « niveau d’attitude et de patience ».

Troisième tour comme il s’est passé Revivez l’action du troisième jour à Torrey Pines

DeChambeau a fait un birdie au premier et en a ajouté un autre au sixième, mais il n’en a fait qu’un de plus au long 13e alors qu’il s’est contenté d’une succession de pars réguliers qui l’ont gardé avec la chance d’imiter son rival amer Brooks Koepka et de gagner de nouveau à -retourner les titres de l’US Open.

Rahm, qui a besoin d’une victoire pour détrôner Johnson au sommet du classement mondial, n’était qu’à trois points de la tête lorsqu’il a gâché le 14e et a réussi un double bogey six, mais il a retrouvé son sang-froid et a réussi un bon une série de pars avant qu’un birdie à deux putts de longue distance à 18 ans ne le ramène à deux sous.

L’Espagnol est à égalité au sixième rang avec Scottie Scheffler (70) et le finaliste de l’année dernière Wolff, qui a raté deux des cinq derniers trous dans un 73 décevant, tandis que Johnson et Morikawa font partie des 13 joueurs à avoir terminé 54 trous sous la normale pour le tournoi.

2:41 Bryson DeChambeau revient sur son premier tour majeur sans bogey, sa récente inspiration de swing de fin de soirée, sa rivalité avec Brooks Koepka et ses espoirs de conserver son titre à l’US Open Bryson DeChambeau revient sur son premier tour majeur sans bogey, sa récente inspiration de swing de fin de soirée, sa rivalité avec Brooks Koepka et ses espoirs de conserver son titre à l’US Open

Paul Casey a encouragé les derniers partants en tirant un 67 pour se déplacer à moins de cinq de l’avance après avoir effectué la coupe à mi-chemin avec rien à revendre sur quatre, tandis que son compatriote anglais Ian Poulter est également au niveau après un excellent 68.

Leur coéquipier à la Ryder Cup, Francesco Molinari, a rebondi après le 76 de vendredi avec un 69 pour rejoindre le groupe de stars au niveau de la normale qui comprend le double champion Koepka et le n ° 2 mondial Justin Thomas, qui ont tous deux retourné 71.

Jordan Spieth cherchera à mettre rapidement la pression sur les leaders lorsqu’il entamera son dernier tour avec six coups de retard, avec le champion 2014 Martin Kaymer (69) et l’ancien numéro 1 mondial Lee Westwood (71), avec Bland tombant à un après son bogey cinq des huit derniers trous.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours au Royaume-Uni et en Irlande